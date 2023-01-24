İşte 2023'Te Çıkacak Playstation Oyunları

Genel Kurulda, memur ve emekliye ek zam görüşmeleri başladı
Genel Kurulda, memur ve emekliye ek zam görüşmeleri başladı
Seçimde '60 gün-90 gün' tartışması
Seçimde '60 gün-90 gün' tartışması
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
İslam Memiş: Gram altında 1400'lü rakamları görebiliriz
İslam Memiş: Gram altında 1400'lü rakamları görebiliriz
Pasaport harcı krizi çözüldü: Fark alınmayacak
Pasaport harcı krizi çözüldü: Fark alınmayacak
Bakan Özer, 868 bin kız çocuğunun okula erişemediği iddiasını yalanladı
Bakan Özer, 868 bin kız çocuğunun okula erişemediği iddiasını yalanladı
Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız
Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız
'Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek'
'Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek'
Sınavlarda görevlendirilen polisler oturum başına ücret alacak
Sınavlarda görevlendirilen polisler oturum başına ücret alacak
Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el piyasasına yönelik inceleme başlattı
Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el piyasasına yönelik inceleme başlattı
'Hakim ve savcılarımızın yüzde 60'ının kıdemi 5 yıl ve üzerinde'
'Hakim ve savcılarımızın yüzde 60'ının kıdemi 5 yıl ve üzerinde'
Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor
YÖK'ten yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme
YÖK'ten yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
KGF'nin EYT desteği nasıl olacak? Bakan Nebati'den açıklama
KGF'nin EYT desteği nasıl olacak? Bakan Nebati'den açıklama
AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
692 bölgede sosyal konut yapılıyor
692 bölgede sosyal konut yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Mersin'de 120 polisin katılımıyla FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Mersin'de 120 polisin katılımıyla FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Benzine 63 kuruş indirim yapıldı
Benzine 63 kuruş indirim yapıldı
500 bin nüfusa sahip ilde, 5 milyon hasta doktora başvurdu
500 bin nüfusa sahip ilde, 5 milyon hasta doktora başvurdu
Toplantı yeter sayısı bulunamayan TBMM kapandı
Toplantı yeter sayısı bulunamayan TBMM kapandı
SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama
SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir: Fiyat artışı, zararın beşte birini karşılıyor
Ankara Büyükşehir: Fiyat artışı, zararın beşte birini karşılıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, 350 din hizmetleri uzmanı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, 350 din hizmetleri uzmanı alacak
DSİ'ye 1273 personel alımının detayları açıklandı
DSİ'ye 1273 personel alımının detayları açıklandı
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Teknik çalışma bitti
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Teknik çalışma bitti
Bakan Özer: Ücretsiz yemek kapasitesini 5 milyona çıkartacağız
Bakan Özer: Ücretsiz yemek kapasitesini 5 milyona çıkartacağız
Bekçi ve kardeşleri, doktoru darp edip acili birbirine kattı
Bekçi ve kardeşleri, doktoru darp edip acili birbirine kattı

İşte 2023'Te Çıkacak Playstation Oyunları

PlayStation'ın sahibi Sony 2023 yılında merakla beklenen 23 oyunu açıkladı.

  1. Marvel?s Spider-Man

    Marvel?s Spider-Man

  2. Horizon Call of The Mountain Çıkış tarihi: 22 Şubat 2023

    Horizon Call of The Mountain Çıkış tarihi: 22 Şubat 2023

  3. Suicide Squad: Kill The Justice League

    Suicide Squad: Kill The Justice League

  4. Hogwarts Legacy Çıkış tarihi: 10 Şubat 2023

    Hogwarts Legacy Çıkış tarihi: 10 Şubat 2023

  5. Resident Evil 4 Çıkış tarihi: 24 Mart 2023

    Resident Evil 4 Çıkış tarihi: 24 Mart 2023

  6. Assassin?s Creed Mirage

    Assassin?s Creed Mirage

  7. SEASON: A Letter to The Future Çıkış tarihi: 31 Ocak 2023

    SEASON: A Letter to The Future Çıkış tarihi: 31 Ocak 2023

  8. STAR WARS? Jedi: Survivor Çıkış tarihi: 17 Mart 2023

    STAR WARS? Jedi: Survivor Çıkış tarihi: 17 Mart 2023

  9. Final Fantasy XVI Çıkış tarihi: 22 Haziran 2023

    Final Fantasy XVI Çıkış tarihi: 22 Haziran 2023

  10. Stellar Blade

    Stellar Blade

  11. Tchia

    Tchia

  12. Wild Hearts Çıkış tarihi: 17 Şubat 2023

    Wild Hearts Çıkış tarihi: 17 Şubat 2023

  13. Destiny 2: Lightfall Çıkış tarihi: 28 Şubat 2023

    Destiny 2: Lightfall Çıkış tarihi: 28 Şubat 2023

  14. Firewall Ultra

    Firewall Ultra

  15. Dead Space Remake Çıkış tarihi: 27 Ocak 2023

    Dead Space Remake Çıkış tarihi: 27 Ocak 2023

  16. Forspoken Çıkış tarihi: 24 Ocak 2023

    Forspoken Çıkış tarihi: 24 Ocak 2023

  17. Street Fighter 6 Çıkış tarihi: 6 Haziran 2023

    Street Fighter 6 Çıkış tarihi: 6 Haziran 2023

  18. Eternights

    Eternights

  19. Horizon Forbidden West: Burning Shores Çıkış tarihi: 19 Nisan 2023

    Horizon Forbidden West: Burning Shores Çıkış tarihi: 19 Nisan 2023

  20. SYNDUALITY

    SYNDUALITY

  21. Lords of The Fallen

    Lords of The Fallen

  22. Pacific Drive

    Pacific Drive

  23. Alone in the Dark

    Alone in the Dark