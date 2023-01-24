İşte 2023'Te Çıkacak Playstation Oyunları
PlayStation'ın sahibi Sony 2023 yılında merakla beklenen 23 oyunu açıkladı.
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Marvel?s Spider-Man
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Horizon Call of The Mountain Çıkış tarihi: 22 Şubat 2023
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Suicide Squad: Kill The Justice League
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Hogwarts Legacy Çıkış tarihi: 10 Şubat 2023
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Resident Evil 4 Çıkış tarihi: 24 Mart 2023
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Assassin?s Creed Mirage
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SEASON: A Letter to The Future Çıkış tarihi: 31 Ocak 2023
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STAR WARS? Jedi: Survivor Çıkış tarihi: 17 Mart 2023
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Final Fantasy XVI Çıkış tarihi: 22 Haziran 2023
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Stellar Blade
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Tchia
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Wild Hearts Çıkış tarihi: 17 Şubat 2023
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Destiny 2: Lightfall Çıkış tarihi: 28 Şubat 2023
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Firewall Ultra
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Dead Space Remake Çıkış tarihi: 27 Ocak 2023
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Forspoken Çıkış tarihi: 24 Ocak 2023
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Street Fighter 6 Çıkış tarihi: 6 Haziran 2023
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Eternights
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Horizon Forbidden West: Burning Shores Çıkış tarihi: 19 Nisan 2023
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SYNDUALITY
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Lords of The Fallen
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Pacific Drive
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Alone in the Dark