Aerodinamik tasarım hayatımıza elektrikli modellerle girmiş bir tanım değil. Daha hızlı otomobiller için yıllardır üzerinde durulan aerodinamik tasarım elektrikli otomobillerin menzil problemiyle daha da önem kazandı. Otoyol hızlarında bile aracın ürettiği enerjinin yarısı havayı uzaklaştırmaya harcanıyor. İşte bu sarfiyatı azaltmak ve sürtünme katsayısını düşürmek aerodinamik yapı ile alakalı. Tabi bıunu yaparken araçların satılabilecek güzellikte kalması da yine mühendislik başarısı...

İşte satışta olan en aerodinamik 10 otomobil...