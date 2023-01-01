Uzun Menzil İçin Vazgeçilmez: En Aerodinamik 10 Otomobil
Gelişmiş aerodinamik tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla otomotiv dünyası elektrikli araçların menzilini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Elektrikli otomobiller için en belirleyici unsurlarıun başında menzil geliyor. Markalar araçlarının menzilini artırmak için daha büyük ve yeni teknoloji bataryalar, güneş panelleri veya aerodinamik yapı gibi unsurları en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor.
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Aerodinamik tasarım hayatımıza elektrikli modellerle girmiş bir tanım değil. Daha hızlı otomobiller için yıllardır üzerinde durulan aerodinamik tasarım elektrikli otomobillerin menzil problemiyle daha da önem kazandı. Otoyol hızlarında bile aracın ürettiği enerjinin yarısı havayı uzaklaştırmaya harcanıyor. İşte bu sarfiyatı azaltmak ve sürtünme katsayısını düşürmek aerodinamik yapı ile alakalı. Tabi bıunu yaparken araçların satılabilecek güzellikte kalması da yine mühendislik başarısı...
İşte satışta olan en aerodinamik 10 otomobil...
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AUDİ E-TRON GT - 0.24
Araçta, ön tampondaki hava girişleri, elektrikli olarak ayarlanabilen arka spoyler, akıllı hava girişleri, havalandırmalı çamurluk kemerleri ve arka difüzöre kadar aerodinamik eklentiler mevcut.
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SKODA ENYAQ COUPE - 0.234 Skoda'nın elektrikli modeli Enyaq'ın coupe versiyonu sürtünme katsayısını daha da geliştirerek 0.234 cd'ye düşürmeyi başardı.
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TESLA MODEL Y - 0.23
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TESLA MODEL 3 - 0.23
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PORSCHE TAYCAN - 0.22 Porsche'nin ilk tamamen elektrikli otomobili aerodinamik verimlilik açısından en iyiler arasında yer alıyor. 0.22 Cd'lik sürükleme katsayısı markanın tüm modelleri arasında en düşük değer.
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HYUNDAI IONIQ 6 - 0.21 Hyundai Ioniq 6, markanın şimdiye kadar ürettiği en aerodinamik araç konumunda. Aracın tasarımı içim eski model savaş uçaklarından ve özellikle de bir alaca şahinin 390 km/sa hızla avının peşinden dalarken aldığı şekilden ilham alındı.
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TESLA MODEL S - 0.208 Çeşitli aerodinamik iyileştirmeler ve rüzgar tünellerinde geçirilen uzun zamanların sonucunda 0,24Cd'lik sürtünme 0,20Cd'ye kadar getirildi.
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MERCEDES EQS - 0.200 Mercedes-Benz EQS, 2021 yılında piyasaya sürüldüğünde üretimde olan en aerodinamik modeldi. Bugün ise listenin biraz daha gerisine düşmüş durumda.
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LUCID AIR - 0.197 Lucid'in Grand Touring versiyonunun vadettiği 830 kilometrelik menzilde en büyük pay sahibi aerodinamik yapısı.
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LİGHTYEAR 0: DÜNYANIN EN AERODİNAMİK OTOMOBİLİ Lightyear 0, 'Dünyanın en aerodinamik otomobili' unvanımı ele geçirmeyi başardı. Daha önce üstünü kaplayan güneş panellerinin sağladığı menzille konuşulan model bu kez de geliştirdiği aerodinamik yapısıyla öne çıktı. Şirket, otomobilin 60 kWsa?lik küçük bir batarya paketiyle bile tek şarjda 1000 km menzil sunacağına inanıyor.