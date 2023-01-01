Telefonla Fazla Konuşuyorsanız Dikkat...

"Bir, iki saat ya da şu kadar süre konuşun demek yanlış olur. Ne kadar az konuşabiliyorsak o kadar iyi. Dalgalar, boyun ve beyin bölgesine yakın oluyor. Konuşma ne kadar çok olursa dalgalar, boyundaki fıtığın ana yapısını bozuyor genç yaşta fıtık ortaya çıkıyor."