Telefonla Fazla Konuşuyorsanız Dikkat...
Telefonlar hayatımızın önemli bir parçası haline gelirken birçok sağlık sıkıntılarını da beraberinde getiriyor.
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Telefonlar hayatımızın önemli bir parçası haline gelirken birçok sağlık sıkıntılarını da beraberinde getiriyor. Yüksek ses ve uzun süre telefonda konuşmanın işitme kaybına kadar gideceği uyarılarını yapan uzmanlar, 5 dakikadan fazla telefonda konuşmanın sağlık açısından zararlarını ele aldı.
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Telefon, 1980'li yılların başından beri iletişim kurma aracı olarak hayatımıza girdi. Fakat gündelik hayatı kolaylaştıran telefon, kısa zamanda iletişim aracı olmaktan çıktı.
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Birçok donanım ve yazılım özelliği eklenen telefonlar, yeni özgün uygulamaların eklenmesiyle 7'den 70'e kullanılmaya başlandı.
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Yanımızdan ayırmadığımız ve hayatımızı kolaylaştıran bu icadın, sağlığımızı etkileyen olumsuz yönleri de oldukça fazladır.
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TELEFONDA UZUN SÜRE KONUŞMANIN ZARARLARI NELERDİR? Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Olcay Eser, cep telefonlarının hangi sorunlara yol açabileceğine yönelik fakülte bünyesinde bir araştırma yaptı.
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Araştırma sonuçlarına değinen Eser, "Hayvanlar üzerinde yaptığımız deneysel araştırmamız, literatürlerde de yayımlandı, ilgi gördü. Çalışmamızda, cep telefonunun, boyun fıtığı ve beyin kanseri üzerinde etkili olduğuna yönelik sonuçlara ulaştık" ifadelerini kullandı.
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"BEL FITIĞINA YOL AÇABİLİYOR" Telefon konuşma sürelerinin ve dalga boyutlarının her konuşanı farklı etkileyebileceğini söyleyen Dr. Eser, şöyle devam eti:
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"Bir, iki saat ya da şu kadar süre konuşun demek yanlış olur. Ne kadar az konuşabiliyorsak o kadar iyi. Dalgalar, boyun ve beyin bölgesine yakın oluyor. Konuşma ne kadar çok olursa dalgalar, boyundaki fıtığın ana yapısını bozuyor genç yaşta fıtık ortaya çıkıyor."
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Telefon dalgalarının boyun fıtığının yapısını bozduğunu söyleyen Eser, "Boyun fıtığının yapısını bozan bu dalgalar, beyindeki dokulara da zarar verebiliyor. Ayrıca cep telefonu, bel bölgesinde çok taşınıyor. Yayılan dalgalar, bel fıtığı oluşmasına da yol açabiliyor." cümlelerine yer verdi.
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TELEFONDA UZUN SÜRELİ KONUŞMAK BEYİNİ ETKİLİYOR Cep telefonuyla konuşma süresini ne kadar uzun tutarsak riskin o kadar fazla olduğunu belirten Eser, "Hem baş ağrısı hem de beyinde oluşacak sorunlar açısından risk ortaya çıkıyor. Dalgalara fazla maruz kalmak, vücuttaki her doku üzerinde oluşabilecek sorunları tetikliyor" şeklinde konuştu.
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Doç. Dr. Olcay Eser, cep telefonuyla konuşurken kablolu kulaklık kullanılmasının, zararlı dalgalardan olabildiğince uzak kalınmasının ve telefonların çantada taşınması gerektiğinin üzerinde durdu.
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RADYASYONU AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER Daha az radyasyona maruz kalmak için telefonla işiniz bittiğinde telefonunuzu kapatın.
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Telefonla görüşme esnasında 1 cm kadar mesafeyle konuşmaya dikkat edin.
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Telefonunuzu vücudunuzdan uzak tutun.
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Telefon ile aynı odada uyumamaya özen gösterin. Kullanmadığınız zamanlarda uçak moduna alın.
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Eğer telefona ihtiyacınız yoksa mobil bağlantı ve Wi-Fi?yi kapatın.