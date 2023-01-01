Leyla İle Mecnun'un İsmail Abi'si Resmen Eridi!
Bir dönem TRT ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği "İsmail Abi" karakteri ile adından söz ettiren Serkan Keskin, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
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Rol aldığı projeler ile adından söz ettiren ve fenomen hale gelen Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı "İsmail Abi" karakteri ile hafızalara kazınan Serkan Keskin, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
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Muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu Keskin, verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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"EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALIYORUM"
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Düzenli olarak yürüyüş yaptığını dile getiren ünlü oyuncu Keskin, muhabirlerin, "Epey kilo vermişsiniz..." sözlerine cevap verdi.
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Keskin, "Emeğimin karşılığını alıyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu Keskin, ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.
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İŞTE SERKAN KESKİN'İN YENİ HALİ...