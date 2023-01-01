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Porsche 911 Dakar'dan 1970'Lere Saygı Duruşu

Porsche, 911 Dakar modeli için 1970'lerin ralli tasarımlarına sahip üç özel kaplama sundu.

  1. Porsche, uzun süren söylentilerin ardından Kasım ayında araziye uygun 911 modelinin tanıtımını yaptı.

    Porsche, uzun süren söylentilerin ardından Kasım ayında araziye uygun 911 modelinin tanıtımını yaptı.

  2. 911 modeline, 1984'teki Paris-Dakar rallisinde gelen zaferi kutlamak için Dakar adı verildi.

    911 modeline, 1984'teki Paris-Dakar rallisinde gelen zaferi kutlamak için Dakar adı verildi.

  3. Porsche son olarak Dakar modeli için 1970'lerin ralli modellerine gönderme yaptığı yeni kaplamalarını tanıttı.

    Porsche son olarak Dakar modeli için 1970'lerin ralli modellerine gönderme yaptığı yeni kaplamalarını tanıttı.

  4. Porsche 911 Dakar için Doğu Afrika Safari Rallisi'ne 1971, 1974 ve 1978 yarışmacılarının görünümünü yeniden canlandıran üç özel kaplama sunuyor.

    Porsche 911 Dakar için Doğu Afrika Safari Rallisi'ne 1971, 1974 ve 1978 yarışmacılarının görünümünü yeniden canlandıran üç özel kaplama sunuyor.

  5. Porsche 911 Dakar'ın ilk göze çarpan ayrıntısı, spor süspansiyonlu bir 911 Carrera'dan 50 milimetre daha yüksek duruşu. Ayrıca kaldırma sistemiyle, ön ve arka uçları 30 milimetre daha yükseltebilir.

    Porsche 911 Dakar'ın ilk göze çarpan ayrıntısı, spor süspansiyonlu bir 911 Carrera'dan 50 milimetre daha yüksek duruşu. Ayrıca kaldırma sistemiyle, ön ve arka uçları 30 milimetre daha yükseltebilir.

  6. 170 km/sa hıza kadar maksimum yükseklikte kullanılabilen Dakar, bu hızın üstünde normal seviyesine iniyor.

    170 km/sa hıza kadar maksimum yükseklikte kullanılabilen Dakar, bu hızın üstünde normal seviyesine iniyor.

  7. 911 Dakar'da 3.0 litrelik bi-turbo altı silindirli motor bulunuyor. 480 PS güç ve 570 Nm tork üreten ve PDK otomatik şanzımanla otomobilin 0?dan 100?e hızlanması 3,4 saniye sürüyor. Arazi lastikleri nedeniyle aracın maksimum hızı 240 km/sa ile sınırlı.

    911 Dakar'da 3.0 litrelik bi-turbo altı silindirli motor bulunuyor. 480 PS güç ve 570 Nm tork üreten ve PDK otomatik şanzımanla otomobilin 0?dan 100?e hızlanması 3,4 saniye sürüyor. Arazi lastikleri nedeniyle aracın maksimum hızı 240 km/sa ile sınırlı.

  8. Araçta; arka akstan yönlendirme, savrulma önceleyici Porsche Dinamik Şasi Kontrolü, Launch Control ve ?Off-Road? sürüş modu da standart geliyor.

    Araçta; arka akstan yönlendirme, savrulma önceleyici Porsche Dinamik Şasi Kontrolü, Launch Control ve ?Off-Road? sürüş modu da standart geliyor.

  9. Tavan için opsiyonel olarak sunulan yükleme alanına, tavan çadırı da dahil edilebiliyor.

    Tavan için opsiyonel olarak sunulan yükleme alanına, tavan çadırı da dahil edilebiliyor.

  10. Rally paketiyle birlikte klasik yarış rengi temasıyla da alınabilen 911 Dakar için 0 ile 999 arasında istenilen bir numara araca işlenebilecek.

    Rally paketiyle birlikte klasik yarış rengi temasıyla da alınabilen 911 Dakar için 0 ile 999 arasında istenilen bir numara araca işlenebilecek.

  11. 911 Dakar modelinden sadece 2 bin 500 adet üretilecek.

    911 Dakar modelinden sadece 2 bin 500 adet üretilecek.