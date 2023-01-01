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Katliam Gibi Kazada Otobüs Şoförü Asli Kusurlu Bulundu

Gaziantep'te 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın adli tıp raporu hazırlandı. Hazırlanan raporda otobüs şoförü Abdulkadir Memiş asli kusurlu bulundu.

  1. Gaziantep'te ağustos ayında gerçekleşen katliam gibi kazanın adli tıp raporu hazırlandı. 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın adli tıp raporunda otobüs şoförü Abdulkadir Memiş asli kusurlu bulundu.

    Gaziantep'te ağustos ayında gerçekleşen katliam gibi kazanın adli tıp raporu hazırlandı. 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kazanın adli tıp raporunda otobüs şoförü Abdulkadir Memiş asli kusurlu bulundu.

  2. MUHABİRLER VE İTFAİYE ERLERİNİN ARASINA DALMIŞ Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebiyle Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporun 7 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak olan otobüs şoförü tutuklu sanık Abdulkadir Memiş hakkında açılan dava dosyasına sunulduğu belirtildi.

    MUHABİRLER VE İTFAİYE ERLERİNİN ARASINA DALMIŞ Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebiyle Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporun 7 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak olan otobüs şoförü tutuklu sanık Abdulkadir Memiş hakkında açılan dava dosyasına sunulduğu belirtildi.

  3. Hukuk profesörü ve mühendislerin yer aldığı heyetin hazırladığı raporda, otobüs sürücüsü Abdulkadir Memiş'in ekiplerin bulunduğu alana yakın bir noktada otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek frene bastıktan sonra sağa savrularak yol kenarındaki su kanalına girdiği, ardından sürücünün direksiyonu kırarak aracı yola döndürmeye çalıştığı esnada kontrolün tamamen kaybolduğu belirtildi. Öte yandan otobüsün sağa doğru devrilerek sağlıkçılar ve itfaiye erlerinin arasına daldığı da yer aldı.

    Hukuk profesörü ve mühendislerin yer aldığı heyetin hazırladığı raporda, otobüs sürücüsü Abdulkadir Memiş'in ekiplerin bulunduğu alana yakın bir noktada otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek frene bastıktan sonra sağa savrularak yol kenarındaki su kanalına girdiği, ardından sürücünün direksiyonu kırarak aracı yola döndürmeye çalıştığı esnada kontrolün tamamen kaybolduğu belirtildi. Öte yandan otobüsün sağa doğru devrilerek sağlıkçılar ve itfaiye erlerinin arasına daldığı da yer aldı.

  4. OTOBÜS 387 METRE SAVRULMUŞ Raporda, otobüsün ilk fren iziyle durduğu son nokta arasında toplam 387 metre mesafe olduğuna da vurgu yapılan raporda, yol kenarında herhangi bir yağ akıntısı olmadığı ve yol kenarına dubaların konulduğunun tespit edildiğine değinildi.

    OTOBÜS 387 METRE SAVRULMUŞ Raporda, otobüsün ilk fren iziyle durduğu son nokta arasında toplam 387 metre mesafe olduğuna da vurgu yapılan raporda, yol kenarında herhangi bir yağ akıntısı olmadığı ve yol kenarına dubaların konulduğunun tespit edildiğine değinildi.

  5. RAPORDA "OLAY MAHALLİNDE BULUNANLARDA KUSUR YOK" DENİLDİ Hazırlanan raporda kazaya ilişkin yapılan tespit ve değerlendirmelerde, sanık sürücünün ifadesinde 20-30 metre kala önündeki araçları gördüğünü, yolda uyarı levhası ve reflektör bulunmadığını iddia ettiği belirtildi.

    RAPORDA "OLAY MAHALLİNDE BULUNANLARDA KUSUR YOK" DENİLDİ Hazırlanan raporda kazaya ilişkin yapılan tespit ve değerlendirmelerde, sanık sürücünün ifadesinde 20-30 metre kala önündeki araçları gördüğünü, yolda uyarı levhası ve reflektör bulunmadığını iddia ettiği belirtildi.

  6. Yapılan tespitler neticesinde; sanık sürücünün gündüz vakti görüşün açık olduğu mahallede, ilerisinde emniyet şeridi üzerinde tepe lambaları yanar duraklamakta olan ambulansların, itfaiye araçlarının ve bu araçların gerisinde bulunan uyarıcı trafik levhasının ve dubalarının varlığını dikkate alıp, hız azaltıp kontrollü bir şekilde bu mahalle yaklaşıp, bu mahalden daha önce sorunsuz bir şekilde geçerek seyirlerini sürdüren diğer araç sürücüleri gibi kontrollü bir şekilde mahalden geçerek seyrine devam etmesi gerektiği yer aldı.

    Yapılan tespitler neticesinde; sanık sürücünün gündüz vakti görüşün açık olduğu mahallede, ilerisinde emniyet şeridi üzerinde tepe lambaları yanar duraklamakta olan ambulansların, itfaiye araçlarının ve bu araçların gerisinde bulunan uyarıcı trafik levhasının ve dubalarının varlığını dikkate alıp, hız azaltıp kontrollü bir şekilde bu mahalle yaklaşıp, bu mahalden daha önce sorunsuz bir şekilde geçerek seyirlerini sürdüren diğer araç sürücüleri gibi kontrollü bir şekilde mahalden geçerek seyrine devam etmesi gerektiği yer aldı.

  7. Raporun sonuç kısmında ise sürücünün hızlı olduğu belirtildi. Sürücünün aynı zamanda dikkatsiz ve tedbirsizce ilerlerken hakimiyeti kaybederek kazaya neden olduğu ifade edildi. Öte yandan söz konusu kaza öncesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle orada bulunun kişilerin gerekli önlemleri aldığı ve kusurlarının bulunmadığının altı çizildi.

    Raporun sonuç kısmında ise sürücünün hızlı olduğu belirtildi. Sürücünün aynı zamanda dikkatsiz ve tedbirsizce ilerlerken hakimiyeti kaybederek kazaya neden olduğu ifade edildi. Öte yandan söz konusu kaza öncesinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle orada bulunun kişilerin gerekli önlemleri aldığı ve kusurlarının bulunmadığının altı çizildi.

  8. OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU Raporun devamında, "Sanık sürücü Abdulkadir Memiş'in mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idare hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiği olayda, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurludur" ifadeleri yer aldı.

    OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU Raporun devamında, "Sanık sürücü Abdulkadir Memiş'in mahal şartlarının üzerinde bir hızla dikkatsiz ve tedbirsizce seyrini sürdürmesi neticesi sevk ve idare hatasıyla aracının hakimiyetini kaybederek davaya konu kazanın meydana gelmesine sebebiyet verdiği olayda, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurludur" ifadeleri yer aldı.