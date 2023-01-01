Katliam Gibi Kazada Otobüs Şoförü Asli Kusurlu Bulundu

Yapılan tespitler neticesinde; sanık sürücünün gündüz vakti görüşün açık olduğu mahallede, ilerisinde emniyet şeridi üzerinde tepe lambaları yanar duraklamakta olan ambulansların, itfaiye araçlarının ve bu araçların gerisinde bulunan uyarıcı trafik levhasının ve dubalarının varlığını dikkate alıp, hız azaltıp kontrollü bir şekilde bu mahalle yaklaşıp, bu mahalden daha önce sorunsuz bir şekilde geçerek seyirlerini sürdüren diğer araç sürücüleri gibi kontrollü bir şekilde mahalden geçerek seyrine devam etmesi gerektiği yer aldı.