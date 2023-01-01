Yoğurdu Böyle Yerseniz...

Besin değeri yüksek olan ve her yaştan insanın severek tükettiği yoğurt, Türk mutfağının vazgeçilmez ürünüdür. 24 saat mayalanmış yoğurt veya yoğurt suyunun düzenli tüketimi doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. Yoğurdun; grip, solunum yolu enfeksiyonları ve bağırsak sağlığı için en önemli besinler arasında yer aldığı olduğu uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Peki yoğurt sindirime iyi gelir mi?