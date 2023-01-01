Yoğurdu Böyle Yerseniz...
Yoğurdun; grip, solunum yolu enfeksiyonları ve bağırsak sağlığı için en önemli besinler arasında yer aldığı olduğu uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Peki yoğurt sindirime iyi gelir mi?
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Besin değeri yüksek olan ve her yaştan insanın severek tükettiği yoğurt, Türk mutfağının vazgeçilmez ürünüdür. 24 saat mayalanmış yoğurt veya yoğurt suyunun düzenli tüketimi doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. Yoğurdun; grip, solunum yolu enfeksiyonları ve bağırsak sağlığı için en önemli besinler arasında yer aldığı olduğu uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Peki yoğurt sindirime iyi gelir mi?
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Türk mutfağının gözde ürünlerinden biri olan yoğurt, katı ya da sıvı kıvamda, şekerli, ekşi, meyveli, sebzeli gibi birçok tatları barındıran geniş bir lezzete sahiptir.
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Bununla birlikte yüksek kalsiyum oranı B2, B12, B6 gibi vitaminler ve proteinler içermesi nedeniyle yoğurt, dünyada tüketim oranı en yüksek gıda maddelerindendir.
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Uzmanlar tarafından sık sık önerilen yoğurdun faydaları ise saymakla bitmiyor.
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YOĞURT HAKKINDA YENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI Bağırsak sağlığından obeziteye, kalp ve damar hastalığından kansere kadar her derde deva olan yoğurt hakkında, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizami Duran, üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "Probiyotik Mikroorganizmaların Önemli İnsan Patojenlerine Karşı Etkinliklerinin Araştırılması" projesiyle grip öncesi korunmalara ilişkin önemli bulgular elde ettiklerini söyledi.
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ENFEKSİYONA KARŞI 10 KAT DAHA ETKİLİ Üzerinde çalıştıkları yoğurt hakkında Duran şu bilgileri verdi: "Yoğurt bakterilerinde hayvan deneyleri üzerinde yaptığımız bulgularda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik.
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Enfeksiyonlardan korunmanın en önemli kolundan biri bağışıklık sistemimizin ürettiği immunoglobulinlerdir yani antikorlardır. Yaptığımız çalışmalarda kontrol grubuna nazaran 2 ila 10 kata kadar koruyucu antikorların (koruyucu sıvılar), yoğurt bakterileriyle düzenli olarak beslenen hayvanlarda yüksek olduğunu tespit ettik.
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Bu yoğurtla beslenen canlıların grip başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 kata kadar daha yüksek oranda korunduğu anlamına geliyor."
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EN AZ 24 SAAT MAYALANMALI Yapılan çalışmalar sonucunda en az 24 saat mayalanmış yoğurt ve yoğurt suyu tüketiminin ciddi bir sorun olan grip ve solunum yolu enfeksiyonlarından koruduğunu belirlediklerini kaydetti.
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NE KADAR EKŞİRSE O KADAR FAYDALI Dr. Nizami Duran, yararlı bir yoğurt için 24 saat sıcak bir ortamda ekşimtırak bir tat yakalayana kadar bekletilmesi önerisinde bulundu.
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Tadının ekşimtırak bir hal alması yoğurdun içerisinde bulunan sağlıklı bakterilerin çoğaldığını aktaran Duran, ne kadar bakteri ürerse yoğurdunda o kadar faydalı olacağını aktardı.