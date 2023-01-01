Twitter Kullanıcı Adlarını Satacak
Elon Musk tarafından satın alınan Twitter gelirlerini artırmanın yolunu arıyor. Şirket kullanıcı adlarını "açık artırma" yöntemiyle satmayı planlıyor.
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28 Ekim?den bu yana Elon Musk?ın yönetiminde olan Twitter, pek çok değişikliğe ve radikal karara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
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Amerikan New York Times gazetesinin elde ettiği bilgilere göre şirket, kullanıcı adlarını çevrimiçi açık artırma yöntemiyle satmayı planlıyor.
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Elon Musk, Aralık ayında yıllardır giriş yapılmayan veya kullanılmayan yaklaşık 1,5 milyar hesabın kullanıcı adının boşa çıkarılacağını açıklamıştı.
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Planın bu tarihten itibaren düşünüldüğü belirtiliyor.
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Twitter'dan henüz iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.