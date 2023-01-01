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Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gidilecek

Twitter Kullanıcı Adlarını Satacak

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter gelirlerini artırmanın yolunu arıyor. Şirket kullanıcı adlarını "açık artırma" yöntemiyle satmayı planlıyor.

  1. 28 Ekim?den bu yana Elon Musk?ın yönetiminde olan Twitter, pek çok değişikliğe ve radikal karara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

    28 Ekim?den bu yana Elon Musk?ın yönetiminde olan Twitter, pek çok değişikliğe ve radikal karara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

  2. Amerikan New York Times gazetesinin elde ettiği bilgilere göre şirket, kullanıcı adlarını çevrimiçi açık artırma yöntemiyle satmayı planlıyor.

    Amerikan New York Times gazetesinin elde ettiği bilgilere göre şirket, kullanıcı adlarını çevrimiçi açık artırma yöntemiyle satmayı planlıyor.

  3. Elon Musk, Aralık ayında yıllardır giriş yapılmayan veya kullanılmayan yaklaşık 1,5 milyar hesabın kullanıcı adının boşa çıkarılacağını açıklamıştı.

    Elon Musk, Aralık ayında yıllardır giriş yapılmayan veya kullanılmayan yaklaşık 1,5 milyar hesabın kullanıcı adının boşa çıkarılacağını açıklamıştı.

  4. Planın bu tarihten itibaren düşünüldüğü belirtiliyor.

    Planın bu tarihten itibaren düşünüldüğü belirtiliyor.

  5. Twitter'dan henüz iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    Twitter'dan henüz iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.