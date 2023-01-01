İlaçlara Dirençli Süper Mantar Vakaları Katlanıyor

CANDİDA AURİS NEDEN TEHLİKELİ? C. auris genellikle bu tür enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan belli başlı antifungal ilaçlara direnç gösteriyor. CDC'den yapılan açıklamalara göre C. auris enfeksiyonlarının yüzde 90'ından fazlası antifungal bir ilaca karşı dirençliyken, yüzde 30'u iki veya daha fazla ilaca karşı direnç gösteriyor. Mikrop bir mekana yerleştikten sonra oradan tamamen yok edilmesi oldukça zor. Bazı hastaneler bu işlem için özel temizlik ekipmanları temin etmek ve hatta bazı durumlarda yer ve tavan döşemelerini sökmek zorunda kalıyor.