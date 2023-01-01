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Okyanus Sıcaklıkları 2022'De Rekor Kırdı

İklim değişikliği üzerine ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, 2022 yılında okyanus suyu sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığı açıklandı.

  1. İklim değişikliğiyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre 2022'de dünya genelinde okyanus sıcaklıkları en yüksek seviyeye çıktı.

    İklim değişikliğiyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre 2022'de dünya genelinde okyanus sıcaklıkları en yüksek seviyeye çıktı.

  2. Guardian'ın haberine göre, çok sayıda bilim insanından oluşan ekibin yaptığı araştırmada, insan kaynaklı emisyonlardan kaynaklanan ısıyı emen okyanusların 2022?de en yüksek sıcaklığa ulaştığı ve bunun iklim sisteminde derin değişimlere yol açtığı belirtildi.

    Guardian'ın haberine göre, çok sayıda bilim insanından oluşan ekibin yaptığı araştırmada, insan kaynaklı emisyonlardan kaynaklanan ısıyı emen okyanusların 2022?de en yüksek sıcaklığa ulaştığı ve bunun iklim sisteminde derin değişimlere yol açtığı belirtildi.

  3. ABD'de St. Thomas Üniversitesi'nden Prof. John Abraham, küresel ısınmanın yüzde 90?dan fazlasının okyanuslara gittiğini belirterek, "Okyanusların ısınması sebebiyle daha aşırı hava koşulları yaşıyoruz. Bunun tüm dünyada korkunç etkileri var." dedi.

    ABD'de St. Thomas Üniversitesi'nden Prof. John Abraham, küresel ısınmanın yüzde 90?dan fazlasının okyanuslara gittiğini belirterek, "Okyanusların ısınması sebebiyle daha aşırı hava koşulları yaşıyoruz. Bunun tüm dünyada korkunç etkileri var." dedi.

  4. 1958'den itibaren tutulan kayıtlar, 1990'dan itibaren ısınmanın hızlanmasıyla birlikte okyanus sıcaklığında önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre okyanusların ısınması ve aşırı hava koşulları üzerindeki etkilerinin, insanlık net sıfır emisyona ulaşana kadar artacağı belirtildi.

    1958'den itibaren tutulan kayıtlar, 1990'dan itibaren ısınmanın hızlanmasıyla birlikte okyanus sıcaklığında önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre okyanusların ısınması ve aşırı hava koşulları üzerindeki etkilerinin, insanlık net sıfır emisyona ulaşana kadar artacağı belirtildi.

  5. Orta enlem Pasifik ve Atlantik okyanuslarındaki yoğun ısınmayla birlikte Kuzey Yarımküre'de rekor kıran sıcak hava dalgaları ve kuraklık olaylarının arttığı aktarıldı.

    Orta enlem Pasifik ve Atlantik okyanuslarındaki yoğun ısınmayla birlikte Kuzey Yarımküre'de rekor kıran sıcak hava dalgaları ve kuraklık olaylarının arttığı aktarıldı.

  6. Dünya Meteoroloji Örgütü ekimde tüm ana sera gazlarının atmosferik konsantrasyon oranının rekor seviyelere ulaştığını bildirmişti.

    Dünya Meteoroloji Örgütü ekimde tüm ana sera gazlarının atmosferik konsantrasyon oranının rekor seviyelere ulaştığını bildirmişti.

  7. Söz konusu araştırma, "Advances in Atmospheric Sciences" isimli hakemli dergide yayımlandı.

    Söz konusu araştırma, "Advances in Atmospheric Sciences" isimli hakemli dergide yayımlandı.