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Cüneyt Arkın'ın Vasiyetnamesine İtiraz!

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından 2009 yılında kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı.

  1. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz haziran ayında 84 yaşında yaşama gözlerini yumarak tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

    Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz haziran ayında 84 yaşında yaşama gözlerini yumarak tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

  2. Ulus'ta tedavi gördüğü bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 84 yaşındaki sanatçının vefatının ardından vasiyetine dair merak edilen detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı.

    Ulus'ta tedavi gördüğü bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 84 yaşındaki sanatçının vefatının ardından vasiyetine dair merak edilen detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı.

  3. 14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde eşi ve çocuklarına açıklandı.

    14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde eşi ve çocuklarına açıklandı.

  4. Arkın, vasiyetnameye göre Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulü eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır arasında paylaştırdı.

    Arkın, vasiyetnameye göre Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulü eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır arasında paylaştırdı.

  5. İki oğlu ve eşine bıraktığı mirasın ardından Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyetnameye itiraz etti.

    İki oğlu ve eşine bıraktığı mirasın ardından Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyetnameye itiraz etti.

  6. 1966 yılında dünyaya gelen ve 50 yıldır görüşmediği kızına hiçbir şey bırakmayan Arkın'ın bu kararı kızını incitti.

    1966 yılında dünyaya gelen ve 50 yıldır görüşmediği kızına hiçbir şey bırakmayan Arkın'ın bu kararı kızını incitti.

  7. Güler Mocan'la 2 yıl süren evliliğinin ardından bir daha çocuğunu hiç görmeyen Arkın'ın 1968 yılında kızına bir mektup yazdığı ortaya çıkmıştı.

    Güler Mocan'la 2 yıl süren evliliğinin ardından bir daha çocuğunu hiç görmeyen Arkın'ın 1968 yılında kızına bir mektup yazdığı ortaya çıkmıştı.

  8. Ancak Arkın, ilerleyen yıllarda kızının adı geçtiği zaman tanımadığını ifade etmişti.

    Ancak Arkın, ilerleyen yıllarda kızının adı geçtiği zaman tanımadığını ifade etmişti.