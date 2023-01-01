Cüneyt Arkın'ın Vasiyetnamesine İtiraz!
Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından 2009 yılında kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı.
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Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz haziran ayında 84 yaşında yaşama gözlerini yumarak tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
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Ulus'ta tedavi gördüğü bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 84 yaşındaki sanatçının vefatının ardından vasiyetine dair merak edilen detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı.
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14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde eşi ve çocuklarına açıklandı.
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Arkın, vasiyetnameye göre Beşiktaş Levent'teki gayrimenkulü eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır arasında paylaştırdı.
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İki oğlu ve eşine bıraktığı mirasın ardından Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyetnameye itiraz etti.
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1966 yılında dünyaya gelen ve 50 yıldır görüşmediği kızına hiçbir şey bırakmayan Arkın'ın bu kararı kızını incitti.
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Güler Mocan'la 2 yıl süren evliliğinin ardından bir daha çocuğunu hiç görmeyen Arkın'ın 1968 yılında kızına bir mektup yazdığı ortaya çıkmıştı.
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Ancak Arkın, ilerleyen yıllarda kızının adı geçtiği zaman tanımadığını ifade etmişti.