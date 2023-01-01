Sarımsakta 10 Dakika Kuralı
Dünya çapında yaygın bir bitki türü olan sarımsak, faydalarıyla ön plana çıkıyor
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Dünya çapında yaygın bir bitki türü olan sarımsak, faydalarıyla ön plana çıkıyor. Doğal bir antibiyotik görevi gören sarımsağın, 10 dakika kuralıyla faydasını iki katına çıkaracak olan bu yöntem doktorlar tarafından sıklıkla önerilmektedir. İşte sarımsağı maksimum dereceye çıkarak o yöntem...
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4000 yıldır hayatımızda olan mutfaktan, alternatif tıbba kadar birçok alanda kullanılan sarımsak, dünya çapında yaygın bir baharat olarak kullanılmaktadır.
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Uzmanlar tarafından da faydalarının sıklıkla söylendiği sarımsak, bağışıklık güçlenmesi, kan şekeri ve kolesterolü düşürmede öncü rol oynamaktadır.
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Ayrıca sarımsağın yutularak tüketilmesi de oldukça faydalıdır. Yutulan sarımsağın; vücuda enerji verdiği, kanser ile savaştığı ve zehirlenmelere karşı yararlı olduğu görüşleri bildirilmektedir.
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Sarımsağın bu vitaminlerinden yararlanmak için beslenme uzmanları, sarımsağın kullanışı hakkında bilgi verdi.
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SARIMSAĞIN 10 DAKİKA KURALI Diyetisyen Moomal Asif'in sarımsağın 10 dakika kuralıyla içindeki vitaminleri daha kalıcı hale getirmenin yöntemini verdi.
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Instagram gönderisinde yemek yaparken sarımsak için uyulması gereken 10 dakika kuralını paylaştı.
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Beslenme uzmanı sarımsağa ısı uygulandığında, içindeki en aktif bileşen allicin'in tamamen etkisiz hale geldiğini ve böylece sarımsağın vücuda olan faydasının azaldığı bilgisini verdi.
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Pişirme tekniğinde yapılacak küçük değişikliklerin, sarımsağın faydalarını korumaya yardımcı olmaktadır.
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Asif'in sarımsak hakkındaki verdiği 10 dakika kuralı ise şöyle: "Sarımsakları ezin veya rendeleyin. 10 dakika boyunca ısıdan uzak tutun. Bu süre zarfında maksimum allicin oluşur ve pişirme sırasında bozulmadan kalır. O zaman istediğiniz kadar kızartabilir, soteleyebilir, pişirebilirsiniz."
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Peki sarımsağın faydasının nasıl kalıcı hale getirdiğini öğrenirken, en çok neye iyi geldiğini biliyor musunuz?
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Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlarla savaşır. Aynı zamanda sarımsak, akciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir.