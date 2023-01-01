Sarımsakta 10 Dakika Kuralı

Dünya çapında yaygın bir bitki türü olan sarımsak, faydalarıyla ön plana çıkıyor. Doğal bir antibiyotik görevi gören sarımsağın, 10 dakika kuralıyla faydasını iki katına çıkaracak olan bu yöntem doktorlar tarafından sıklıkla önerilmektedir. İşte sarımsağı maksimum dereceye çıkarak o yöntem...