"Sene 1989..."

Yıllar, yıllar sonra tv programımda ağırlamıştım kendisini ve bu fotoğrafı gösterip bir kez daha gururlanmıştım, örnek aldığım sanatçıyı ağırlamaktan... O kadar üzüldüm ki ,haberi aldığım zaman... Çok iyi biriydi ve gerçekten gelmiş geçmiş en iyi seslerden bir tanesiydi Burhan abi...