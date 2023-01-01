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"Sene 1989..."

Alişan'dan duygulandıran paylaşım!

  1. Ünlü türkücü Alişan da Burhan Çaçan ile nostaljik karesini paylaşarak sanatçıyla olan bir anısından bahsetti.

    Ünlü türkücü Alişan da Burhan Çaçan ile nostaljik karesini paylaşarak sanatçıyla olan bir anısından bahsetti.

  2. "SENE 1980, 13 YAŞINDAYIM..." Burhan Çaçan ile 13 yaşındayken çektirdiği nostaljik kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Alişan şu ifadelere yer verdi:

    "SENE 1980, 13 YAŞINDAYIM..." Burhan Çaçan ile 13 yaşındayken çektirdiği nostaljik kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Alişan şu ifadelere yer verdi:

  3. Sene 1989 13 yaşındayım...Kasetlerini dinleyip her şarkısını ezberlediğim iki ustadan birisidir Burhan Çaçan...Çakıl Gazinosu'nda sahnesi var ve annem babam beni oraya götüreceklerini söylediklerinde heyecandan uyuyamamıştım günlerce...Burhan Çaçan'ı canlı görecektim, onunla sohbet edip belki sesimi bile dinletecektim...

    Sene 1989 13 yaşındayım...Kasetlerini dinleyip her şarkısını ezberlediğim iki ustadan birisidir Burhan Çaçan...Çakıl Gazinosu'nda sahnesi var ve annem babam beni oraya götüreceklerini söylediklerinde heyecandan uyuyamamıştım günlerce...Burhan Çaçan'ı canlı görecektim, onunla sohbet edip belki sesimi bile dinletecektim...

  4. Tanıdıklarımız vasıtasıyla kulisine girip bir de fotoğraf çektirmiştim ki, dünyalar benim olmuştu...Hatta bir Gülhane konserinde kendisine vokallik yapmıştım 100 bin kişinin önünde, dev orkestrasıyla ve TRT canlı yayınlamıştı...

    Tanıdıklarımız vasıtasıyla kulisine girip bir de fotoğraf çektirmiştim ki, dünyalar benim olmuştu...Hatta bir Gülhane konserinde kendisine vokallik yapmıştım 100 bin kişinin önünde, dev orkestrasıyla ve TRT canlı yayınlamıştı...

  5. Yıllar, yıllar sonra tv programımda ağırlamıştım kendisini ve bu fotoğrafı gösterip bir kez daha gururlanmıştım, örnek aldığım sanatçıyı ağırlamaktan... O kadar üzüldüm ki ,haberi aldığım zaman... Çok iyi biriydi ve gerçekten gelmiş geçmiş en iyi seslerden bir tanesiydi Burhan abi...

    Yıllar, yıllar sonra tv programımda ağırlamıştım kendisini ve bu fotoğrafı gösterip bir kez daha gururlanmıştım, örnek aldığım sanatçıyı ağırlamaktan... O kadar üzüldüm ki ,haberi aldığım zaman... Çok iyi biriydi ve gerçekten gelmiş geçmiş en iyi seslerden bir tanesiydi Burhan abi...

  6. Önce ailesine, sonra sevenlerine bizlere sabırlar ve başsağlığı diliyorum...Mekanın cennet olsun abi...Allah rahmet eylesin.. Biz seni şarkılarınla, türkülerinle yaşatmaya devam edeceğiz.."

    Önce ailesine, sonra sevenlerine bizlere sabırlar ve başsağlığı diliyorum...Mekanın cennet olsun abi...Allah rahmet eylesin.. Biz seni şarkılarınla, türkülerinle yaşatmaya devam edeceğiz.."