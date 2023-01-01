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Sürekli Üşüyorsanız Bu Hastalığa Dikkat!

Soğuk havalarda yakındığımız üşüme hissi aslında bir hastalığın habercisi olabilir. Peki, vücutta üşüme neyin belirtisidir? Üşümenin altında yatan ve dikkat etmemiz gereken o hastalıklar nelerdir?

  1. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte vücudumuz da titreme, üşüme gibi durumlar gözükmeye başladı. "Bu mevsimde üşümek normaldir" diyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Soğuk havalarda yakındığımız üşüme hissi aslında bir hastalığın habercisi olabilir. Peki, vücutta üşüme neyin belirtisidir? Üşümenin altında yatan ve dikkat etmemiz gereken o hastalıklar nelerdir?

    Soğuk havaların gelmesiyle birlikte vücudumuz da titreme, üşüme gibi durumlar gözükmeye başladı. "Bu mevsimde üşümek normaldir" diyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Soğuk havalarda yakındığımız üşüme hissi aslında bir hastalığın habercisi olabilir. Peki, vücutta üşüme neyin belirtisidir? Üşümenin altında yatan ve dikkat etmemiz gereken o hastalıklar nelerdir?

  2. Soğuk havalar ya da herhangi bir belirgin sebep olmaksızın oluşan üşüme hissi, vücudun soğuk hissetmesi olarak tabir edilebilir.

    Soğuk havalar ya da herhangi bir belirgin sebep olmaksızın oluşan üşüme hissi, vücudun soğuk hissetmesi olarak tabir edilebilir.

  3. Vücudumuzun gerekli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ideal sıcaklığın ortalama 36,7 olması gerekmektedir.

    Vücudumuzun gerekli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ideal sıcaklığın ortalama 36,7 olması gerekmektedir.

  4. Aksi halde 36,7 dışında gelişecek değerler hücre fonksiyonlarında bozulma göstermekle birlikte birçok sağlık sorunlarını da ortaya çıkarmaktadır.

    Aksi halde 36,7 dışında gelişecek değerler hücre fonksiyonlarında bozulma göstermekle birlikte birçok sağlık sorunlarını da ortaya çıkarmaktadır.

  5. AYAKLARDA OLUŞAN ÜŞÜME BELİRTİSİNE DİKKAT Üşümek veya kramp girmiş ayaklar kolesterolün belirtisi olacağını söyleyen Doktor Joseph Ambani, "Yüksek kolesterol ayaklarda kendini gösterebilir. Örneğin, bir kişi hareket ederken kramplar hissedebilir, ancak bu kramplar dinlenmekle rahatlar. Mevsim ne olursa olsun soğuk hissedebilirler. İki ayak üzerinde olmak zorunda değil. Böyle bir şey fark ederseniz, derhal profesyonel açıklama almanızı tavsiye ederim." dedi.

    AYAKLARDA OLUŞAN ÜŞÜME BELİRTİSİNE DİKKAT Üşümek veya kramp girmiş ayaklar kolesterolün belirtisi olacağını söyleyen Doktor Joseph Ambani, "Yüksek kolesterol ayaklarda kendini gösterebilir. Örneğin, bir kişi hareket ederken kramplar hissedebilir, ancak bu kramplar dinlenmekle rahatlar. Mevsim ne olursa olsun soğuk hissedebilirler. İki ayak üzerinde olmak zorunda değil. Böyle bir şey fark ederseniz, derhal profesyonel açıklama almanızı tavsiye ederim." dedi.

  6. GÖZ ÇEVRESİNDEKİ BELİRTİLERE DİKKAT Yüksek kolesterol'ün belirtilerini söyleyen Ambani, "Yüksek kolesterol, ksantelazmaya, göz çevresinde küçük sarı yağlı tabakalara neden olabilir.

    GÖZ ÇEVRESİNDEKİ BELİRTİLERE DİKKAT Yüksek kolesterol'ün belirtilerini söyleyen Ambani, "Yüksek kolesterol, ksantelazmaya, göz çevresinde küçük sarı yağlı tabakalara neden olabilir.

  7. Bu durum çoğunlukla üst göz kapaklarını ve burnun yakınındaki göz bölgesini etkiler. Kontrol edilmezse, sorun görüşü olumsuz etkileyebilir veya daha kötü durumlarda körlüğe neden olabilir." cümlelerine değindi.

    Bu durum çoğunlukla üst göz kapaklarını ve burnun yakınındaki göz bölgesini etkiler. Kontrol edilmezse, sorun görüşü olumsuz etkileyebilir veya daha kötü durumlarda körlüğe neden olabilir." cümlelerine değindi.

  8. VÜCUTTA ÜŞÜME NEYİN BELİRTİSİ? Üşüme hissi birden fazla sağlık problemlerinin belirtilerinden biridir; İşte vücutta üşüme belirtisi gösteren hastalıklar...

    VÜCUTTA ÜŞÜME NEYİN BELİRTİSİ? Üşüme hissi birden fazla sağlık problemlerinin belirtilerinden biridir; İşte vücutta üşüme belirtisi gösteren hastalıklar...

  9. Solunum yolu enfeksiyonları,  İdrar yolu enfeksiyonu, Menenjit, Kansızlık, Kalp-damar hastalıkları,

    Solunum yolu enfeksiyonları,  İdrar yolu enfeksiyonu, Menenjit, Kansızlık, Kalp-damar hastalıkları,

  10. Böbrek hastalıkları, Hipotermi, gibi hastalıklarda da üşüme hissi meydana gelmektedir.

    Böbrek hastalıkları, Hipotermi, gibi hastalıklarda da üşüme hissi meydana gelmektedir.