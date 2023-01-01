Yapılan araştırmalar dünyada 247 milyon, AB ülkelerinde 88 milyon ve Türkiye?de de 1.3 milyon kişinin hayatında en az 1 kez uyuşturucu madde denediğini ortaya koyarken; Bursa Büyükşehir Belediyesi, çağın vebası olan bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sadece kullanan kişiyi değil aileyi, sokağı, mahalleyi, kısacası tüm toplumu maddi ve manevi kayıplar oluşturarak etkileyen bağımlılıkla mücadele amacıyla 2015 yılında Gençlik ve Aile Destek Merkezi'ni (GADEM) kuran Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede alkol ve madde bağımlılığı ile topyekûn mücadele ediyor. Başvuruda bulunan bağımlı ile ailelerine ?bireysel görüşme ve grup danışmanlık hizmeti vererek? sosyal iyileşme sürecinde destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle toplumsal bir yaraya merhem olmaya çalışıyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen hizmet kapsamında bugüne kadar, 2420 bağımlı ile 16500, bağımlı yakınları ile de 11500 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 1712 kişi, aile eğitimi programından yararlandı. Danışanlar bugüne kadar 2100 kez tıbbi tedavi için AMATEM ile ÇEMATEM?e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmaları kapsamında şehir genelinde 341 ayrı noktada verilen seminerler ile 17500 kişiye ulaşıldı.