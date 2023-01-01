BESAŞ'la Çiftçiye Destek, Sofralara Lezzet

Bursa?nın markası

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ?ın kurulduğu günden bu yana ?Tek karımız sağlığınız? sloganı ile üretime devam ettiğini hatırlatarak, kalite, ekonomi ve hijyenden taviz verilmediğini hatırlattı. Gerek süt ürünleri gerekse unlu mamullerde mevzuata tamamen uyulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ?Artan ekmek talebine istinaden yapılan iyileştirmelerle birlikte geçen yıla oranla francala ekmek üretiminde yaklaşık yüzde 30 oranında fazla üretim gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz 2017 yılı Kasım ayından bu yana 22 milyon litreden fazla sütü çiftçilerimizden aldık. Halkımızın ürünlere olan ilgisi bir anlamda kalitenin göstergesi. BESAŞ kurulduğu zamanda sadece ekmek üreten bir firmaydı. Bugün ise ?gün geçtikçe artan ihtiyaçlar doğrultusunda? 500?ün üzerinde satış noktasıyla üretilen ürünlerin yanında 150 çeşide yakın temel tüketim ve gıda maddelerinin satışını da gerçekleştiren bir kurum haline geldi. Vatandaşlarımız bayilere gittiğinde kalite kontrolü BESAŞ tarafından gerçekleştirilen ürünleri güvenle alıyor. 2023 yılında da BESAŞ?ın kendi üretimi olan ürün çeşitliliğini, yapılan ar-ge çalışmaları doğrultusunda artırmayı hedefliyoruz. Her geçen gün ürünlerin sayısını vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda artırarak, yelpazemizi genişletmeye devam ediyoruz. BESAŞ?ta hizmet kalitesini artırmak adına yatırımlarımıza devam ediyoruz? diye konuştu.