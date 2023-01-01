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Ünlü İsimden Kına Gecesinde Gelinine Altın

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Melis Ketenci, dün akşam kına gecesi organize etti.

  1. Oyuncu Perihan Savaş, 1987'de kendisi gibi oyuncu Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuş, bu evliliğinden Savaş adında bir oğlu olmuştu. Ancak Yılmaz Zafer, 1995'te geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmişti.

    Oyuncu Perihan Savaş, 1987'de kendisi gibi oyuncu Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuş, bu evliliğinden Savaş adında bir oğlu olmuştu. Ancak Yılmaz Zafer, 1995'te geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmişti.

  2. Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer'in 28 yaşındaki oğlu, 2022'nin mayıs ayında Melis Ketenci ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

    Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer'in 28 yaşındaki oğlu, 2022'nin mayıs ayında Melis Ketenci ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

  3. KINA GECESİ ORGANİZE ETTİ Savaş Zafer ile yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Ketenci, önceki akşam kına gecesi yaptı.

    KINA GECESİ ORGANİZE ETTİ Savaş Zafer ile yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Ketenci, önceki akşam kına gecesi yaptı.

  4. ALTIN TAKTI Türk örf ve adetlerinin tek tek yerine getirildiği gecede Perihan Savaş, Melis Ketenci'nin eline kına yakıldığı anlarda altın taktı.

    ALTIN TAKTI Türk örf ve adetlerinin tek tek yerine getirildiği gecede Perihan Savaş, Melis Ketenci'nin eline kına yakıldığı anlarda altın taktı.

  5. KINAYI GETİR ANEY" Ünlü oyuncu, bu anlarda çekilen fotoğrafı "Güzel kızım" diye paylaşırken, Melis Ketenci de geceden renkli kareleri "Kınayı getir aney" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

    KINAYI GETİR ANEY" Ünlü oyuncu, bu anlarda çekilen fotoğrafı "Güzel kızım" diye paylaşırken, Melis Ketenci de geceden renkli kareleri "Kınayı getir aney" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

  6. "EVET" DEDİ! Öte yandan Savaş Zafer, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Melis Ketenci ile hayatını birleştirme kararı almıştı. 2021'in kasım ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Zafer, "Evet" yanıtını almıştı.

    "EVET" DEDİ! Öte yandan Savaş Zafer, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Melis Ketenci ile hayatını birleştirme kararı almıştı. 2021'in kasım ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Zafer, "Evet" yanıtını almıştı.

  7. "AİLEMİZE HOŞ GELDİN KIZIM" Ünlü oyuncu da oğlu ve müstakbel gelininin fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı. Sevincini dile getiren Savaş, "Bir kar ku&#776;resiyle bas&#807;layan as&#807;k... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun c&#807;ocuklarım, ailemize hos&#807; geldin kızım." ifadelerini kullanmıştı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdırmıştı.

    "AİLEMİZE HOŞ GELDİN KIZIM" Ünlü oyuncu da oğlu ve müstakbel gelininin fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı. Sevincini dile getiren Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoş geldin kızım." ifadelerini kullanmıştı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdırmıştı.