İşte Survivor 2023 Yarışmacıların Alacağı Ücret
Yeni sezona bomba gibi giriş yapan survivor 2023'ün merakla beklenen yeni sezon fragmanı Acun Ilıcalı'nın geleneksel hale gelen girişiyle birlikte başladı.
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Yeni sezona bomba gibi giriş yapan survivor 2023'ün merakla beklenen yeni sezon fragmanı Acun Ilıcalı'nın geleneksel hale gelen girişiyle birlikte başladı. Her sene olduğu gibi bu senede survivor yarışmasına katılan yarışmacıların alacağı ücret internette merak konusu oldu. Peki, Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar alacak, Survivor yarışmacıları para kazanıyor mu? İşte tüm merak edilenler:
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Ünlüler Gönüllüler formatıyla her sene izleyici karşısına çıkan survivor yarışması güçlü kadrosuyla dün akşam yayın hayatına girdi. Birbirinden değerli isimlerin yer aldığı yarışmada yarışacak ünlülerin ne kadar alacağı belli oldu.
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Aylardır Instagram hesabından survivora hazırlandığı anları paylaşan Türkücü Berdan Mardini'nin en çok ücret alanlardan biri olduğu öğrenildi. Survivor 2023 yarışmasında yarışmacıların haftalık alacağı ücretler şu şekilde;
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ZEYNEP ALKAN - 30 BİN TL
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SEÇKİN PİRİLER - 30 BİN TL
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BARIŞ TELLİ - 30 BİN TL
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ALPER RENDE - 45 BİN TL
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HALİL İBRAHİM GÖKER - 45 BİN TL
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ELANUR - 45 BİN TL
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CHABY HAN - 45 BİN TL
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KÜRŞAT JUAN - 45 BİN TL
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MURAT EKEN - 50 BİN TL
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ÜMİT ERDİM - 60 BİN TL
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YUSUF GÜNEY - 95 BİN 600 TL
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BERDAN MARDİNİ - 180 BİN TL