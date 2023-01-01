İşte Survivor 2023 Yarışmacıların Alacağı Ücret

Yeni sezona bomba gibi giriş yapan survivor 2023'ün merakla beklenen yeni sezon fragmanı Acun Ilıcalı'nın geleneksel hale gelen girişiyle birlikte başladı. Her sene olduğu gibi bu senede survivor yarışmasına katılan yarışmacıların alacağı ücret internette merak konusu oldu. Peki, Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar alacak, Survivor yarışmacıları para kazanıyor mu? İşte tüm merak edilenler: