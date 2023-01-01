Apartman Dairesinden 40 Ton Çöp Çıktı!
Eskişehir?de apartman sakinlerinin yayılan pis koku nedeniyle şikayet ettiği Zeynep O.?ya ait daire, mahkeme kararıyla boşaltıldı. Evden temizlik personelince yaklaşık 40 ton çöp çıkarıldı.
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Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi?ndeki bir apartmanın 2?inci katında oturan Zeynep O.?nun, evde topladığı çöpler bir süre sonra apartmanda pis kokuya neden oldu.
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Apartman sakinleri, uyarılarına rağmen dairesine çöp toplamaya devam eden Zeynep O. hakkında savcılığa şikayette bulundu.
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Mahkeme, evden çöplerin temizlenmesi kararı verdi. Bu karar üzerine Odunpazarı Belediyesi ve Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Zabıta ve polis harekete geçti.
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Apartmanın olduğu sokağa kamyonlar getirilirken, yol trafiğe kapatıldı. Zeynep O.?nun dairesinden temizlik görevlilerince yaklaşık 40 ton çöp çıkarıldı.
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Çöplerin temizlendiği Zeynep O.?ya ait daire daha sonra temizlik görevlilerince ilaçlandı.
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