BUSMEK'le 2022 Dolu Dolu Geçti

İpekböcekçiliği yaşatıyor

BUSMEK tüm bu eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanında ?Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor? projesi kapsamında, 2015 yılında açılan Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ile ipekböcekçiliğini yaşatmaya devam ediyor. Türkiye?de ilk ve tek olan yerli kozadan yerli ipek üretiminin yapıldığı merkez, aynı zamanda özellikle kırsal mahallelerde de kadın istihdamına katkı sağlıyor. Büyükorhan ilçesi Kınık, Sarnıç ve Karaağız Mahalleleri, Keles ilçesi Sorgun Mahallesi ve İznik İlçesi Derbent Mahallesi'ndeki ipek üretimi ve halı dokuma atölyelerinde çalışan kadınlar hem ipekçiliği yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.