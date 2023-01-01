İşte Beklenen Dizinin Sete Çıkış Tarihi...
Son olarak dijital platform için çekilen 'Dünyayla Benim Aramda' dizisiyle ekranlarda yer alan Zerrin Tekindor'un yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu OGM Pictures?ın yeni projesi 'Ab-ı Hayat' ekibine dahil oldu. İşte 'Ab- ı Hayat' dizisinin sete çıkış tarihi... (Yasemin.com)
-
Çetin Tekindor ile 1988 yılında dünyaevine girip 1999 yılında yollarını ayıran usta oyuncu Zerrin Tekindor, Aşk-ı Memnu'daki Matmazel karakteriyle hafızalarda yer etmişti.
-
Oyuncu, son olarak Disney Plus için çekilen Dünyayla Benim Aramda'da sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğunun yanı sıra resim sanatıyla da ilgilenen Tekindor bir süredir televizyon yapımlarında yer almıyordu. Ünlü oyuncunu, OGM Pictures yapımı 'Abı-ı Hayat' dizisi için el sıkıştı.
-
'AB-I HAYAT' DİZİSİNİN SETE ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
-
Yönetmenliğin Hilal Saral'ın üstlendiği, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı 'Ab-ı Hayat' dizisinin sete çıkış tarihi belli oldu. Ab-ı Hayat'ın 20 Ocak'ta sete çıkacağı öğrenildi.
-
'AB-I HAYAT' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Hep 30 yaşında görünen bir adamın etkileyici hikâyesini anlatan dizinin kadrosu da netleşti. Hümeyra (Neriman), Birkan Sokullu (Kemal), Ebru Şahin (Hayat), Necip Memili (Turgut), Gözde Seda Altuner (Aysel), Ecem Çalhan (Miray) ve Hilal Altınbilek'in rol alacağı diziye çok değerli bir oyuncu daha katıldı. Zerrin Tekindor ?Ab- ı Hayat?ta ?Muhterem? rolünü canlandıracak.
-
Hilal Altınbilek
-
Birkan Sokullu
-
Ebru Şahin
-
Necip Memili