İşte Beklenen Dizinin Sete Çıkış Tarihi...

'AB-I HAYAT' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hep 30 yaşında görünen bir adamın etkileyici hikâyesini anlatan dizinin kadrosu da netleşti. Hümeyra (Neriman), Birkan Sokullu (Kemal), Ebru Şahin (Hayat), Necip Memili (Turgut), Gözde Seda Altuner (Aysel), Ecem Çalhan (Miray) ve Hilal Altınbilek'in rol alacağı diziye çok değerli bir oyuncu daha katıldı. Zerrin Tekindor ?Ab- ı Hayat?ta ?Muhterem? rolünü canlandıracak.