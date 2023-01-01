Barış Falay'ın Eşi Kendisinden De Ünlü Çıktı!
"Ömer" dizisinde oynadığı "İmam Reşat" karakteriyle son dönemlerin en merak edilen isimlerinden biri haline gelen Barış Falay'ın 17 yıldır evli olduğu ismi duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
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"Ömer" dizisinde oynadığı "İmam Reşat" karakteriyle son dönemlerin en merak edilen isimlerinden biri haline gelen Barış Falay'ın 17 yıldır evli olduğu ismi duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Falay'ın eşi de ünlü bir oyuncu çıktı.
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"Aliye", "Ezel, "Medcezir", "Paramparça" ve "Menajerimi Ara" gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Barış Falay, şimdilerde Star TV ekranlarının iddialı dizisi "Ömer" ile adından söz ettiriyor.
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Yıllarca hafızalarda "Kerpeten Ali" rolüyle yer edinen ünlü oyuncu, başarılı meslek hayatının yanı sıra özel yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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17 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Falay'ın en az kendisi kadar ünlü bir oyuncuyla evli olduğu ortaya çıktı.
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"Kırmızı Oda" dizisinde oynadığı "Nihal Karahanoğlu" karakteriyle yıldızı parlayan Esra Ronabar ve Barış Falay'ın 2006 yılından beri evli olduğu öğrenildi.
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2009 yılında oğulları Mavi Rüzgar'ı kucağına alan çiftin evli olduğunu duyanlar ise çok şaşırdı.
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"İLK BAKIŞTA AŞIK OLDUM"
Falay, daha önce verdiği bir röportajda eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:
"1995'te tiyatroda 'Azizname'yi oynuyordum. Eşim de aynı oyunu benden önce başka versiyonunda oynamış. Nasıl oynadığımızı görmeye gelmiş. Oyuna girmeden önce onu görmüştüm. İlk bakışta aşk bende olmuştu. Bunu da çok fazla da belli etmiştim. Gel zaman, git zaman; bir baktık evlenmişiz, çocuğumuz olmuş falan."
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