Barış Falay'ın Eşi Kendisinden De Ünlü Çıktı!

"İLK BAKIŞTA AŞIK OLDUM"

Falay, daha önce verdiği bir röportajda eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"1995'te tiyatroda 'Azizname'yi oynuyordum. Eşim de aynı oyunu benden önce başka versiyonunda oynamış. Nasıl oynadığımızı görmeye gelmiş. Oyuna girmeden önce onu görmüştüm. İlk bakışta aşk bende olmuştu. Bunu da çok fazla da belli etmiştim. Gel zaman, git zaman; bir baktık evlenmişiz, çocuğumuz olmuş falan."