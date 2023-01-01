Doğu bölgelerinde sıklıkla tercih edilen, ana vatanı Şanlıurfa olan isotun insan sağlığına faydası oldukça fazladır. Yemekleri lezzetlendiren bu baharat tam bir şifa deposu olarak biliniyor. Özellikle kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde öncü rol oynayan isot, uzmanlar tarafından da sıklıkla önerilmektedir. Peki tıkalı damarları pırıl pırıl yapan isot hangi hastalıklara iyi geliyor?