İsot Nedir? Kalp Damar Sağlığına İyi Geliyor
Doğu bölgelerinde sıklıkla tercih edilen, ana vatanı Şanlıurfa olan isotun insan sağlığına faydası oldukça fazladır. Yemekleri lezzetlendiren bu baharat tam bir şifa deposu olarak biliniyor.
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Doğu bölgelerinde sıklıkla tercih edilen, ana vatanı Şanlıurfa olan isotun insan sağlığına faydası oldukça fazladır. Yemekleri lezzetlendiren bu baharat tam bir şifa deposu olarak biliniyor. Özellikle kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde öncü rol oynayan isot, uzmanlar tarafından da sıklıkla önerilmektedir. Peki tıkalı damarları pırıl pırıl yapan isot hangi hastalıklara iyi geliyor?
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Türk mutfağında yemeğe lezzet vermek için sıklıkla kullanılan, siyah rengini dövülen kurutulmuş biberlerden alan isot, yemeklere lezzet katmaktan sağlığa kadar birçok etkisi bulunmaktadır.
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Çeşitli işlemlerden geçerek baharat haline gelen ve doğal bir acı tada sahip olan isot; cilde, romatizmaya, üst solunum enfeksiyonlarına, yaşlanmayı önlemeye kadar birçok hastalığa engel olmaktadır.
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DAMAR TIKANIKLIĞINA BİREBİR Özellikle sık görülen hastalıklar arasında yerini alan kalp-damar rahatsızlıklarına fayda sağlayan bu baharat, antioksidan özelliği sayesinde damarların sertleşmesini ve tıkanmasını önlemektedir. Bu sayede kalp rahatsızlıklarının da önüne geçmektedir.
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KEMİK GELİŞİMİNE BİREBİR Sindirim sistemini kolaylaştıran ve bağırsak sistemini güçlendiren isot, ürik asitin çoğalmasını engellediği için kemik gelişimine de oldukça faydalıdır.
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GECE KÖRLÜĞÜ VE KANSERE İYİ GELİYOR Vücutta bulunan ödemlerin atılmasında öncü rol oynayan isot, alternatif tıpta uzmanlar tarafından oldukça önerilen bir baharattır. Araştırmalara göre gece körlüğü ve kansere iyi geldiği söylenmektedir.
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ŞEKER HASTALARI İÇİN BİR NUMARALI BAHARAT Uzmanlar tarafından şeker hastalarının tüketilmesinde sakınca görülmeyen isot, kandaki şeker oranını dengeleyici etkiye sahiptir.