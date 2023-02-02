Bedelli Askerlik Yerleri Ve Sevk Tarihleri Açıklandı
2023 yılı için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulan bedelli askerlik sevk tarihleri sonrasında, bedelli askerlik yerleri de bugün yapılan duyuruyla birlikte belli oldu.
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Bedelli askerlik sevk tarihleri, silah altına alınacak olan yükümlüler tarafından sorgulanmaya başladı. Bankaya ücretini ödeyen bedelli askerlik adayları, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulamaya başladı. İşte e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı.
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2023 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.
BEDELLİ SINIFLANDIRMA SONUÇ SORGULAMA:
https://www.turkiye.gov.tr/msb-bedelli-siniflandirma-sonucu-sorgulama
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SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK? Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
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2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;
02 Şubat 2023 02 Mart 2023 06 Nisan 2023 04 Mayıs 2023 31 Mayıs 2023 06 Temmuz 2023 10 Ağustos 2023 07 Eylül 2023 05 Ekim 2023 09 Kasım 2023 07 Aralık 2023