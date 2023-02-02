Bedelli Askerlik Yerleri Ve Sevk Tarihleri Açıklandı

2023 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında, yeni yılda silah altına alınacak olan bedelli askerlik adaylarının, askerlik yerleri açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.

BEDELLİ SINIFLANDIRMA SONUÇ SORGULAMA:

https://www.turkiye.gov.tr/msb-bedelli-siniflandirma-sonucu-sorgulama