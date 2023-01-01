Üç Aylar (Recep, Şaban, Ramazan) Ne Zaman?
İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç ayların başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) ayın kaçında idrak edilecek? İlk kadil (Regaip Kandili) ne zaman?
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İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü Recep ayı ile başlayacak.
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.
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REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN? Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilir. Yılın ilk kandili olan Regaib, bu yıl 26 Ocak Perşembe gecesine denk geliyor.
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KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
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