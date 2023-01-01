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Bursa Turizmine 'Türk Dünyası' Dopingi

Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun gayretleriyle Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması, kent ekonomisine de büyük katkı sağladı.

  1. Büyükşehir Belediyesi?nin yoğun gayretleriyle Bursa?nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması, kent ekonomisine de büyük katkı sağladı. Ekim ayı verilerine göre yapılan değerlendirmede, 2021 yılına göre 2022 yılında Bursa?ya gelen yabancı turist sayısı yüzde 143, yabancıların konaklama süresi ise yüzde 136 arttı.

    Büyükşehir Belediyesi?nin yoğun gayretleriyle Bursa?nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması, kent ekonomisine de büyük katkı sağladı. Ekim ayı verilerine göre yapılan değerlendirmede, 2021 yılına göre 2022 yılında Bursa?ya gelen yabancı turist sayısı yüzde 143, yabancıların konaklama süresi ise yüzde 136 arttı.

  2. Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı?nın (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimî Konseyi 38. Dönem Toplantısı?nda Bursa, ?2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti? seçilmişti. Bu unvanı en iyi şekilde taşımayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi açılışını Mart ayında Nevruz Bayramı kutlamalarıyla yaparak birbirinden farklı etkinlikle Türk dünyasının kalbinin Bursa?da atmasını sağladı. Türk Dünyası Kültür Başkentliği vesilesi ile Bursa 8 farklı ülkede tanıtıldı. Bursa?nın ipeği, gastronomi ürünleri, doğal güzellikleri, halk dansları ve müzikleri uluslararası alanda vitrine çıktı. Avrupa?nın kalbi Brüksel?deki Avrupa Parlamentosunda yapılan Bursa Tanıtım Günü?nde, sadece Türk dünyasının değil, Avrupa?nın dikkati Bursa?ya çekildi.

    Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı?nın (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimî Konseyi 38. Dönem Toplantısı?nda Bursa, ?2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti? seçilmişti. Bu unvanı en iyi şekilde taşımayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi açılışını Mart ayında Nevruz Bayramı kutlamalarıyla yaparak birbirinden farklı etkinlikle Türk dünyasının kalbinin Bursa?da atmasını sağladı. Türk Dünyası Kültür Başkentliği vesilesi ile Bursa 8 farklı ülkede tanıtıldı. Bursa?nın ipeği, gastronomi ürünleri, doğal güzellikleri, halk dansları ve müzikleri uluslararası alanda vitrine çıktı. Avrupa?nın kalbi Brüksel?deki Avrupa Parlamentosunda yapılan Bursa Tanıtım Günü?nde, sadece Türk dünyasının değil, Avrupa?nın dikkati Bursa?ya çekildi.

  3. Bursa, rekorlar kitabında<br> Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliği Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı?na ev sahipliği yaptı ve ayrı ayrı kıtalardan 170 belediye başkanını misafir etti. Manas Destanı rekor denemesi Bursa?da gerçekleştirildi ve en uzun süre metin okuma rekoru Bursa?da kırıldı. Bu sayede Guinness Rekorlar Kitabı?na giren bu deneme ile sadece Kırgızların değil tüm Türk Dünyası?nın ortak kültürel miras değeri Manas Destanı ile 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa?nın yolları kalıcı olarak kesişti. 2022 Türk Dünyası Korkut Ata Film Festivali?ne ev sahipliği yapan Bursa, çeşitli ülkelerden alanında çok başarılı sinema sektörü temsilcilerini de ağırladı. Sırbistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Macaristan, Belçika, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan?da Bursa temalı sergiler yapıldı. Türk dünyasından cumhurbaşkanlığı, bakanlık, elçilik seviyesinde ziyaretler gerçekleştirildi. Türk Dünyası Kadın ve Moda Haftası kapsamında yapılan sempozyumda çeşitli ülkelerden gelen uzmanlar ülkelerinin tekniklerini ve ürünlerini anlattı. Türk dünyası temalı yapılan defilede 120 farklı tasarım sergilendi.

    Bursa, rekorlar kitabında
    Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliği Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı?na ev sahipliği yaptı ve ayrı ayrı kıtalardan 170 belediye başkanını misafir etti. Manas Destanı rekor denemesi Bursa?da gerçekleştirildi ve en uzun süre metin okuma rekoru Bursa?da kırıldı. Bu sayede Guinness Rekorlar Kitabı?na giren bu deneme ile sadece Kırgızların değil tüm Türk Dünyası?nın ortak kültürel miras değeri Manas Destanı ile 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa?nın yolları kalıcı olarak kesişti. 2022 Türk Dünyası Korkut Ata Film Festivali?ne ev sahipliği yapan Bursa, çeşitli ülkelerden alanında çok başarılı sinema sektörü temsilcilerini de ağırladı. Sırbistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Macaristan, Belçika, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan?da Bursa temalı sergiler yapıldı. Türk dünyasından cumhurbaşkanlığı, bakanlık, elçilik seviyesinde ziyaretler gerçekleştirildi. Türk Dünyası Kadın ve Moda Haftası kapsamında yapılan sempozyumda çeşitli ülkelerden gelen uzmanlar ülkelerinin tekniklerini ve ürünlerini anlattı. Türk dünyası temalı yapılan defilede 120 farklı tasarım sergilendi.

  4. Turist sayısı arttı<br> Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını Azerbaycan?ın Şuşa kentine devreden Bursa, yıl boyunca yaptığı etkinlikle Türk dünyasının kutup yıldızı olduğunu gözler önüne serdi. Başını Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin çektiği organizasyonlara Türk dünyası ülkelerinden de yoğun bir katılım gerçekleşti. 2022 yılında Türk Dünyası Kültür Başkentliği kapsamında düzenlenen etkinliklere 182 binden fazla katılım sağlandı ve çeşitli ülkelerden 2000?den fazla misafir Bursa?da ağırlandı. Bursa?nın Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı almasının kazanımları özellikle kente gelen yerli ve yabancı turist sayılarındaki artışla göz önüne serildi. Bursa?da 2021 yılında konaklayan turist sayısı 1.339.617 iken Ekim ayı verilerine göre bu sayı 2022 yılında 1.958.633?e çıktı. Gelen turist sayında yüzde 47.78 artış gözlenirken, konaklama süresi de yüzde 46,21 arttı. Bursa?ya gelen yabancı turist sayısındaki artış yüzde 143, yabancıların konaklama süresindeki artış ise yüzde 136 olarak rakamlara yansıdı.

    Turist sayısı arttı
    Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını Azerbaycan?ın Şuşa kentine devreden Bursa, yıl boyunca yaptığı etkinlikle Türk dünyasının kutup yıldızı olduğunu gözler önüne serdi. Başını Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin çektiği organizasyonlara Türk dünyası ülkelerinden de yoğun bir katılım gerçekleşti. 2022 yılında Türk Dünyası Kültür Başkentliği kapsamında düzenlenen etkinliklere 182 binden fazla katılım sağlandı ve çeşitli ülkelerden 2000?den fazla misafir Bursa?da ağırlandı. Bursa?nın Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı almasının kazanımları özellikle kente gelen yerli ve yabancı turist sayılarındaki artışla göz önüne serildi. Bursa?da 2021 yılında konaklayan turist sayısı 1.339.617 iken Ekim ayı verilerine göre bu sayı 2022 yılında 1.958.633?e çıktı. Gelen turist sayında yüzde 47.78 artış gözlenirken, konaklama süresi de yüzde 46,21 arttı. Bursa?ya gelen yabancı turist sayısındaki artış yüzde 143, yabancıların konaklama süresindeki artış ise yüzde 136 olarak rakamlara yansıdı.

  5. Bursa?nın görevi daha bitmedi<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının kente kazanımlarını değerlendirdi. Bursa?da turizm gelirlerinin artmasının en önemli yolunun tanıtım olduğunu ilk günden beri söylediğini hatırlatan Başkan Aktaş, ?Paydaş kurumların etkileşimleri hariç olmak üzere sadece 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa hesaplarından sosyal medya üzerinden milyonlarca etkileşim sağlandı. Bursa?mıza gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerimizde güzel hatıralar bıraktığımıza inanıyoruz. Biz Bursa olarak unvanı can Azerbaycan?ın Şuşa kentine teslim ettik ancak bizim görevimiz burada bitmiyor. TURKSOY, 39. Daimi konseyde bir Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği kurulmasına, koordinasyonu da Bursa?nın yapmasına karar verdi. Bu vesileyle Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen ve seçilecek olan başkentlerin Bursa merkezli koordinasyonu sağlanacak. Biz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bir kutup yıldızı gibi, gönül coğrafyamızın uzandığı her yerde parıldamaya devam edecek, öncü ve örnek şehir özelliğimizden taviz vermeyeceğiz? diye konuştu.

    Bursa?nın görevi daha bitmedi
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının kente kazanımlarını değerlendirdi. Bursa?da turizm gelirlerinin artmasının en önemli yolunun tanıtım olduğunu ilk günden beri söylediğini hatırlatan Başkan Aktaş, ?Paydaş kurumların etkileşimleri hariç olmak üzere sadece 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa hesaplarından sosyal medya üzerinden milyonlarca etkileşim sağlandı. Bursa?mıza gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerimizde güzel hatıralar bıraktığımıza inanıyoruz. Biz Bursa olarak unvanı can Azerbaycan?ın Şuşa kentine teslim ettik ancak bizim görevimiz burada bitmiyor. TURKSOY, 39. Daimi konseyde bir Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği kurulmasına, koordinasyonu da Bursa?nın yapmasına karar verdi. Bu vesileyle Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen ve seçilecek olan başkentlerin Bursa merkezli koordinasyonu sağlanacak. Biz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bir kutup yıldızı gibi, gönül coğrafyamızın uzandığı her yerde parıldamaya devam edecek, öncü ve örnek şehir özelliğimizden taviz vermeyeceğiz? diye konuştu.