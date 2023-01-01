Bursa Turizmine 'Türk Dünyası' Dopingi

Bursa?nın görevi daha bitmedi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının kente kazanımlarını değerlendirdi. Bursa?da turizm gelirlerinin artmasının en önemli yolunun tanıtım olduğunu ilk günden beri söylediğini hatırlatan Başkan Aktaş, ?Paydaş kurumların etkileşimleri hariç olmak üzere sadece 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa hesaplarından sosyal medya üzerinden milyonlarca etkileşim sağlandı. Bursa?mıza gelen yerli ve yabancı tüm misafirlerimizde güzel hatıralar bıraktığımıza inanıyoruz. Biz Bursa olarak unvanı can Azerbaycan?ın Şuşa kentine teslim ettik ancak bizim görevimiz burada bitmiyor. TURKSOY, 39. Daimi konseyde bir Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği kurulmasına, koordinasyonu da Bursa?nın yapmasına karar verdi. Bu vesileyle Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen ve seçilecek olan başkentlerin Bursa merkezli koordinasyonu sağlanacak. Biz üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bir kutup yıldızı gibi, gönül coğrafyamızın uzandığı her yerde parıldamaya devam edecek, öncü ve örnek şehir özelliğimizden taviz vermeyeceğiz? diye konuştu.