Polis Akademisi Bekçi Alımı Duyurusu

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı duyurusu yayımlandı. 2023 yılında bekçi olmak isteyen adaylar için yayımlanan duyuruda, 26 ilde 1250 erkek için bekçi alımı yapılacak. Bekçi olmak isteyen adaylar ise başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını bir de şartlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar.