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Polis Akademisi Bekçi Alımı Duyurusu

Bekçi alımı için başvuru kılavuzu ve şartlar yayımlandı. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

  1. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı duyurusu yayımlandı. 2023 yılında bekçi olmak isteyen adaylar için yayımlanan duyuruda, 26 ilde 1250 erkek için bekçi alımı yapılacak. Bekçi olmak isteyen adaylar ise başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını bir de şartlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

    2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı duyurusu yayımlandı. 2023 yılında bekçi olmak isteyen adaylar için yayımlanan duyuruda, 26 ilde 1250 erkek için bekçi alımı yapılacak. Bekçi olmak isteyen adaylar ise başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını bir de şartlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar.

  2. 26 İLDE 1250 BEKÇİ ALIMI YAPILACAK Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023 yılı için 26 ilde 1250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

    26 İLDE 1250 BEKÇİ ALIMI YAPILACAK Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023 yılı için 26 ilde 1250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

  3. BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında <br>http://www.pa.edu.tr <br>adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında
    http://www.pa.edu.tr
    adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

  4. 2023 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN? Bekçi alımı için sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

    2023 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN? Bekçi alımı için sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

  5. BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

    BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR