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İşte Oktay Kaynarca'ya Tıpatıp Benzeyen Kardeşi...

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca ile olan benzerliği sosyal medyaya damga vurdu. İkiliyi yan yana görenler "Hangisi Oktay?", "Bu kadar benzerliğe pes" şeklinde yorumlar yaptı. İşte Oktay Kaynarca'ya tıpatıp benzeyen kardeşi...

  1. "Aynalı Tahir", "Kurtlar Vadisi", "Adanalı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi birbirinden başarılı yapımlarla gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca, şimdilerde ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazsam'daki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.

    "Aynalı Tahir", "Kurtlar Vadisi", "Adanalı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi birbirinden başarılı yapımlarla gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca, şimdilerde ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazsam'daki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.

  2. Kendine has tarzı ve duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun, hem meslek hayatı hem de özel yaşantısı herkes tarafından merak ediliyor.

    Kendine has tarzı ve duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncunun, hem meslek hayatı hem de özel yaşantısı herkes tarafından merak ediliyor.

  3. 1965 yılında Malatya'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun kendisine tıpatıp benzeyen bir kardeşi olduğu ortaya çıktı.

    1965 yılında Malatya'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun kendisine tıpatıp benzeyen bir kardeşi olduğu ortaya çıktı.

  4. Hatta öyle ki Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır ve Memati karakterlerinin 44. bölümde cezaevindeki flashback sahnelerinde Kaynarca'yı kardeşi Turgay Kaynarca'nın oynadığı öğrenildi.

    Hatta öyle ki Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır ve Memati karakterlerinin 44. bölümde cezaevindeki flashback sahnelerinde Kaynarca'yı kardeşi Turgay Kaynarca'nın oynadığı öğrenildi.

  5. İki kardeşi yan yana görenler ''Resmen kopyası'', ''Oktay Kaynarca sandım'', ve ''Hık demiş burnundan düşmüş'' gibi yorumlar yaparken birçok kişi ikiliyi ayırmakta zorlandı.

    İki kardeşi yan yana görenler ''Resmen kopyası'', ''Oktay Kaynarca sandım'', ve ''Hık demiş burnundan düşmüş'' gibi yorumlar yaparken birçok kişi ikiliyi ayırmakta zorlandı.

  6. İşte Oktay Kaynarca'ya Oktay Kaynarca'dan daha çok benzeyen kardeşi...

    İşte Oktay Kaynarca'ya Oktay Kaynarca'dan daha çok benzeyen kardeşi...