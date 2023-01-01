Karatay'ın Bu Tarifi Tembel Bağırsağı Coşturuyor!
Kalp ve iç hastalıkları profesörü, Canan Karatay sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulundu.
-
Kalp ve iç hastalıkları profesörü, Canan Karatay sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulundu. Bağırsak sağlığına vurgu yapan ve "İkinci beyin" olarak tanımladığı bağırsakların sağlığın temeli olduğunu vurguladı. Peki Bağırsak tembelliği tehlikeli midir? İşte Canan Karatay'ın tembel bağırsağı coşturduğu o tarif...
-
Bağırsak tembelliği olarak adlandırılan terim halk arasında kabızlık olarak algılanmaktadır. Fakat tembel bağırsak sendromu kabızlıkla aynı durum değildir.
-
Fizyolojik, patolojik ve psikolojik etkenlere bağlı olarak bağırsak hareketlerini bozan, bu faktörlerden kaynaklanmaktadır.
-
Kabızlık ve bağırsak tembelliği hakkında önerilerde bulunan Canan Karatay ise bu rahatsızlığın altında yatan nedenleri sıralayarak, beslenme tavsiyelerinde bulundu.
-
"BAKTERİLERİN İÇİNDE DOST OLANDA VAR OLMAYANDA" Vücuttaki bakterilerin üzerinde duran Canan Karatay, Bakterileri dost olan ve dost olmayan olarak ikiye ayırdı. Karatay, "Dost bakteriler reflü, gastrit, ishal ve kabızlık gibi hastalıkların önüne geçiyor. Dost bakteriler azalınca hastalık yapan bakteriler çoğalıyor ve bu rahatsızlarda yaşanan şikayetler artıyor" şeklinde konuştu.
-
"BAZI METERYALLER KANA GEÇİYOR" Hastalıkların nasıl başladığına değinen Karatay, bağırsak florasının bozulmaması gerektiğinin üzerinde durdu. Karatay, "Sağlıklı yesek dahi hazım tam olmayınca bazı materyaller kana geçiyor. Vücut bunu yabancı madde olarak algılayarak hücum ediyor ve hastalıklar başlıyor" dedi.
-
SAĞLIĞIN TEMELİ İKİNCİ BEYİN OLAN BAĞIRSAKTAN GEÇİYOR Sağlığın temelini bağırsak olarak ele alan Karatay "Bağırsaklarımızdaki dost hücreler seratonin ve depomin denilen sinir hücreleri üretiyor. Bunların yüzde 90?ı bağırsaklarımızda ürüyor" ifadelerini kullandı.
-
"KABIZLIĞIN KONUŞULMASI BİLE AYIP" Çevredeki insanaların kabızlığı konuşmaktan çekindiğini söyleyen Karatay, "Eğer kabızlık başladıysa bilin ki bağırsaklardaki dost bakterilerin görevleri bozulmaya başlamış. Ben her gün sert dışkılıyorum diyenler de kabız. Günde bir kere ıkınmaya ihtiyaç duymadan, rahat bir şekilde tuvalete çıkılmalı" dedi.
-
Kabızlığın tedavisi hakkında bilgilerini aktaran Karatay, kabızlık sorunu için bazı gıdaları evlerimizden eksik etmemiz gerektiğini söyledi.
-
KARATAY?DAN KABIZLIĞI GEÇİREN TAVSİYELER Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme tavsiyeleri hakkında şu bilgileri sıraladı: "Probiyotik gıdalar ise fermente gıdalarda bulunuyor. Ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu? Bu yiyecekler vücuda girdiğinde bağırsaklardaki dost bakterilerin sayısı artıyor.
-
Prebiyotikler ise bağırsaklardaki dost bakterilerin iyi beslenmesini sağlıyor. Bunları mutlaka tüketmemiz lazım."
-
Lahanagiller, turpgiller, soğanlar başlıca prebiyotiklerin başında geliyor diyen Karatay, "Vücudun ihtiyacı olmayan gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik ve kabız yapıyor.
-
Kabızlık şikayeti çekenler kahve ve zeytinyağı içince geçiyor. Bağırsakların iyi çalışması için bu iki besin çok faydalı. Su içmek ve lifli gıdaları tüketmek de kabızlığı gidermek için önemli yer tutuyor." dedi.