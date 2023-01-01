Karatay'ın Bu Tarifi Tembel Bağırsağı Coşturuyor!

"BAKTERİLERİN İÇİNDE DOST OLANDA VAR OLMAYANDA" Vücuttaki bakterilerin üzerinde duran Canan Karatay, Bakterileri dost olan ve dost olmayan olarak ikiye ayırdı. Karatay, "Dost bakteriler reflü, gastrit, ishal ve kabızlık gibi hastalıkların önüne geçiyor. Dost bakteriler azalınca hastalık yapan bakteriler çoğalıyor ve bu rahatsızlarda yaşanan şikayetler artıyor" şeklinde konuştu.