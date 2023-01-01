Karatay'ın Bu Tarifi Tembel Bağırsağı Coşturuyor!

Bakanlık açıkladı: İşte 'sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları
Bakanlık açıkladı: İşte 'sözleşmeliye kadro' düzenlemesinin detayları
Ev sahibi olmak isteyenlere devlet destek çıkıyor, müteahhitler zorluk çıkarıyor
Ev sahibi olmak isteyenlere devlet destek çıkıyor, müteahhitler zorluk çıkarıyor
Sözleşmeliye kadro teklifinde aile birliği düzenlemesi yapıldı
Sözleşmeliye kadro teklifinde aile birliği düzenlemesi yapıldı
Bakan Bozdağ: Seçim kararı muhtemelen mart başı gibi olur
Bakan Bozdağ: Seçim kararı muhtemelen mart başı gibi olur
Okullarda yarıyıl tatili için 'karne zili' yarın çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için 'karne zili' yarın çalacak
2022 ve 2023 yılında emekli olanlar ne kadar maaş alacak?
2022 ve 2023 yılında emekli olanlar ne kadar maaş alacak?
Halkbank'tan 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
Halkbank'tan 'İstanbul Şehir Üniversitesi' açıklaması
Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
Çalışma Bakanlığı, İSG denetimlerinde 'yerindelik' modeline geçti
ESK açıkladı: Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışı önlemi
ESK açıkladı: Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışı önlemi
Memur Sen Heyeti sözleşmeliler için Meclis'te
Memur Sen Heyeti sözleşmeliler için Meclis'te
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız'
'Cumhuriyetimizin ikinci asrını terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız'
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
'Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır'
'Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır'
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
Yargıtay 2022'de 2 bin 812 FETÖ kararını bozdu
'Sinan Ateş' cinayeti soruşturmasında savcı değiştirildi mi? Açıklama geldi
'Sinan Ateş' cinayeti soruşturmasında savcı değiştirildi mi? Açıklama geldi
Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.154 lira seviyesinden işlem görüyor
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
Hastane randevusuna gelmeme oranı azaldı
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
AK Parti, taslak seçim takvimi hazırladı! İşte yol haritası
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Bankalara kredi uyarısı: Merkez Bankası'ndan maliyetleri artırmayın ikazı
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Lüks sitede fahiş aidat protestosu: Tencere tava çalarak tepki gösterdiler
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakanlık bürokratlarından AK Parti'de 'EYT' sunumu
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
Bakan Koca: Sağlık personelinin kadro düzenlemesi Meclis'te
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
THY, taşeronda çalışan personelini kadroya alacak
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı, otobüs bileti aramaları yüzde 135 arttı
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Gözler 14 Mayıs'ta: Seçim süreci nasıl işleyecek?
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek

Karatay'ın Bu Tarifi Tembel Bağırsağı Coşturuyor!

Kalp ve iç hastalıkları profesörü, Canan Karatay sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulundu.

  1. Kalp ve iç hastalıkları profesörü, Canan Karatay sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulundu. Bağırsak sağlığına vurgu yapan ve "İkinci beyin" olarak tanımladığı bağırsakların sağlığın temeli olduğunu vurguladı. Peki Bağırsak tembelliği tehlikeli midir? İşte Canan Karatay'ın tembel bağırsağı coşturduğu o tarif...

    Kalp ve iç hastalıkları profesörü, Canan Karatay sağlıklı yaşam hakkında önerilerde bulundu. Bağırsak sağlığına vurgu yapan ve "İkinci beyin" olarak tanımladığı bağırsakların sağlığın temeli olduğunu vurguladı. Peki Bağırsak tembelliği tehlikeli midir? İşte Canan Karatay'ın tembel bağırsağı coşturduğu o tarif...

  2. Bağırsak tembelliği olarak adlandırılan terim halk arasında kabızlık olarak algılanmaktadır. Fakat tembel bağırsak sendromu kabızlıkla aynı durum değildir.

    Bağırsak tembelliği olarak adlandırılan terim halk arasında kabızlık olarak algılanmaktadır. Fakat tembel bağırsak sendromu kabızlıkla aynı durum değildir.

  3. Fizyolojik, patolojik ve psikolojik etkenlere bağlı olarak bağırsak hareketlerini bozan, bu faktörlerden kaynaklanmaktadır.

    Fizyolojik, patolojik ve psikolojik etkenlere bağlı olarak bağırsak hareketlerini bozan, bu faktörlerden kaynaklanmaktadır.

  4. Kabızlık ve bağırsak tembelliği hakkında önerilerde bulunan Canan Karatay ise bu rahatsızlığın altında yatan nedenleri sıralayarak, beslenme tavsiyelerinde bulundu.

    Kabızlık ve bağırsak tembelliği hakkında önerilerde bulunan Canan Karatay ise bu rahatsızlığın altında yatan nedenleri sıralayarak, beslenme tavsiyelerinde bulundu.

  5. "BAKTERİLERİN İÇİNDE DOST OLANDA VAR OLMAYANDA" Vücuttaki bakterilerin üzerinde duran Canan Karatay, Bakterileri dost olan ve dost olmayan olarak ikiye ayırdı. Karatay, "Dost bakteriler reflü, gastrit, ishal ve kabızlık gibi hastalıkların önüne geçiyor. Dost bakteriler azalınca hastalık yapan bakteriler çoğalıyor ve bu rahatsızlarda yaşanan şikayetler artıyor" şeklinde konuştu.

    "BAKTERİLERİN İÇİNDE DOST OLANDA VAR OLMAYANDA" Vücuttaki bakterilerin üzerinde duran Canan Karatay, Bakterileri dost olan ve dost olmayan olarak ikiye ayırdı. Karatay, "Dost bakteriler reflü, gastrit, ishal ve kabızlık gibi hastalıkların önüne geçiyor. Dost bakteriler azalınca hastalık yapan bakteriler çoğalıyor ve bu rahatsızlarda yaşanan şikayetler artıyor" şeklinde konuştu.

  6. "BAZI METERYALLER KANA GEÇİYOR" Hastalıkların nasıl başladığına değinen Karatay, bağırsak florasının bozulmaması gerektiğinin üzerinde durdu. Karatay, "Sağlıklı yesek dahi hazım tam olmayınca bazı materyaller kana geçiyor. Vücut bunu yabancı madde olarak algılayarak hücum ediyor ve hastalıklar başlıyor" dedi.

    "BAZI METERYALLER KANA GEÇİYOR" Hastalıkların nasıl başladığına değinen Karatay, bağırsak florasının bozulmaması gerektiğinin üzerinde durdu. Karatay, "Sağlıklı yesek dahi hazım tam olmayınca bazı materyaller kana geçiyor. Vücut bunu yabancı madde olarak algılayarak hücum ediyor ve hastalıklar başlıyor" dedi.

  7. SAĞLIĞIN TEMELİ İKİNCİ BEYİN OLAN BAĞIRSAKTAN GEÇİYOR Sağlığın temelini bağırsak olarak ele alan Karatay "Bağırsaklarımızdaki dost hücreler seratonin ve depomin denilen sinir hücreleri üretiyor. Bunların yüzde 90?ı bağırsaklarımızda ürüyor" ifadelerini kullandı.

    SAĞLIĞIN TEMELİ İKİNCİ BEYİN OLAN BAĞIRSAKTAN GEÇİYOR Sağlığın temelini bağırsak olarak ele alan Karatay "Bağırsaklarımızdaki dost hücreler seratonin ve depomin denilen sinir hücreleri üretiyor. Bunların yüzde 90?ı bağırsaklarımızda ürüyor" ifadelerini kullandı.

  8. "KABIZLIĞIN KONUŞULMASI BİLE AYIP" Çevredeki insanaların kabızlığı konuşmaktan çekindiğini söyleyen Karatay, "Eğer kabızlık başladıysa bilin ki bağırsaklardaki dost bakterilerin görevleri bozulmaya başlamış. Ben her gün sert dışkılıyorum diyenler de kabız. Günde bir kere ıkınmaya ihtiyaç duymadan, rahat bir şekilde tuvalete çıkılmalı" dedi.

    "KABIZLIĞIN KONUŞULMASI BİLE AYIP" Çevredeki insanaların kabızlığı konuşmaktan çekindiğini söyleyen Karatay, "Eğer kabızlık başladıysa bilin ki bağırsaklardaki dost bakterilerin görevleri bozulmaya başlamış. Ben her gün sert dışkılıyorum diyenler de kabız. Günde bir kere ıkınmaya ihtiyaç duymadan, rahat bir şekilde tuvalete çıkılmalı" dedi.

  9. Kabızlığın tedavisi hakkında bilgilerini aktaran Karatay, kabızlık sorunu için bazı gıdaları evlerimizden eksik etmemiz gerektiğini söyledi.

    Kabızlığın tedavisi hakkında bilgilerini aktaran Karatay, kabızlık sorunu için bazı gıdaları evlerimizden eksik etmemiz gerektiğini söyledi.

  10. KARATAY?DAN KABIZLIĞI GEÇİREN TAVSİYELER  Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme tavsiyeleri hakkında şu bilgileri sıraladı: "Probiyotik gıdalar ise fermente gıdalarda bulunuyor. Ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu? Bu yiyecekler vücuda girdiğinde bağırsaklardaki dost bakterilerin sayısı artıyor.

    KARATAY?DAN KABIZLIĞI GEÇİREN TAVSİYELER  Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme tavsiyeleri hakkında şu bilgileri sıraladı: "Probiyotik gıdalar ise fermente gıdalarda bulunuyor. Ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu? Bu yiyecekler vücuda girdiğinde bağırsaklardaki dost bakterilerin sayısı artıyor.

  11. Prebiyotikler ise bağırsaklardaki dost bakterilerin iyi beslenmesini sağlıyor. Bunları mutlaka tüketmemiz lazım."

    Prebiyotikler ise bağırsaklardaki dost bakterilerin iyi beslenmesini sağlıyor. Bunları mutlaka tüketmemiz lazım."

  12. Lahanagiller, turpgiller, soğanlar başlıca prebiyotiklerin başında geliyor diyen Karatay, "Vücudun ihtiyacı olmayan gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik ve kabız yapıyor.

    Lahanagiller, turpgiller, soğanlar başlıca prebiyotiklerin başında geliyor diyen Karatay, "Vücudun ihtiyacı olmayan gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik ve kabız yapıyor.

  13. Kabızlık şikayeti çekenler kahve ve zeytinyağı içince geçiyor. Bağırsakların iyi çalışması için bu iki besin çok faydalı. Su içmek ve lifli gıdaları tüketmek de kabızlığı gidermek için önemli yer tutuyor." dedi.

    Kabızlık şikayeti çekenler kahve ve zeytinyağı içince geçiyor. Bağırsakların iyi çalışması için bu iki besin çok faydalı. Su içmek ve lifli gıdaları tüketmek de kabızlığı gidermek için önemli yer tutuyor." dedi.