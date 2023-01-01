Büyükşehir'in Enerjisi Doğadan

Tercih değil zorunluluk

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olarak her geçen yıl daha da tehlikeli boyutlara ulaştığını, bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak su kaynaklarının korunması, içme suyundaki kayıp kaçak oranının en aza indirilmesi, kente büyük ölçekli parklar kazandırılması gibi pek çok çevre projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, ?Ancak Bursa gibi hem sanayi hem de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde karbon salınımı önemli bir çevre sorunu. Bu sorunu aşmanın tek yolu da fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji. Bu konuda da Büyükşehir olarak önemli mesafe kat ettik. Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluş ve iştirak şirketleri bünyesinde 2022 yılı içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 52?sine karşılık gelen bir üretimi yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylelikle hem çevreye hem de ekonomiye değer kattık? dedi.