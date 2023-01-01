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Apple'dan Bir İlk! Akıllı Ev İpad'i Geliyor

Teknoloji şirketi Apple, akıllı evler için yeni bir cihaz geliştiriyor. Ev iPad olarak adlandırılan yeni cihaz ile tüm ev uzaktan kontrol edebilecek. İşte yeni akıllı cihazın ayrıntıları...

  1. Teknoloji devi Apple, ev aksesuarları pazarında ürün çeşitliliği artırıyor.

    Teknoloji devi Apple, ev aksesuarları pazarında ürün çeşitliliği artırıyor.

  2. Bloomberg'in haberine göre Apple, ev İpad'i olarak adlandırılan bir akıllı stant geliştirdi. ABD'li şirket ev iPad'i ile kullanıcılarına evi daha fonksiyonel kontrol etmesini planlıyor.

    Bloomberg'in haberine göre Apple, ev İpad'i olarak adlandırılan bir akıllı stant geliştirdi. ABD'li şirket ev iPad'i ile kullanıcılarına evi daha fonksiyonel kontrol etmesini planlıyor.

  3. Şirket, ev iPad'i olarak adlandırılan akıllı stant ile ilk planda minimal ve gerekli fonksiyonları karşılayabilen bir ürün ortaya çıkaracak. Ev iPad'i ışıkları ve termostatları kontrol edebilme imkanı tanıyacak.

    Şirket, ev iPad'i olarak adlandırılan akıllı stant ile ilk planda minimal ve gerekli fonksiyonları karşılayabilen bir ürün ortaya çıkaracak. Ev iPad'i ışıkları ve termostatları kontrol edebilme imkanı tanıyacak.

  4. Son güncellemeler sonrası piyasadaki rakipleri Google asistan ve Amazon Alexa'nın gerisinde kalan akıllı asistan Siri'nin de kullanım alanının bir hayli artması hedefleniyor.

    Son güncellemeler sonrası piyasadaki rakipleri Google asistan ve Amazon Alexa'nın gerisinde kalan akıllı asistan Siri'nin de kullanım alanının bir hayli artması hedefleniyor.

  5. Akıllı cihazın satışı içinse gelecek yıl işaret ediliyor.

    Akıllı cihazın satışı içinse gelecek yıl işaret ediliyor.