Ünlü Oyuncu Milyonluk Arabasıyla Trafikte Kaldı
Ünlü oyuncu Beren Saat, yakın zamanda aldığı milyonluk arabasıyla Bebek sokaklarında görüntülendi.
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Ünlü oyuncu Beren Saat, yakın zamanda aldığı milyonluk arabasıyla Bebek sokaklarında görüntülendi. Trafikte sıkışan Saat, büyük ve lüks aracını süremeyince olanlar oldu. Ünlü oyuncunun arabasının fiyatı duyanları şoke etti. İşte haberin detayları...
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Aşk-ı Memnu dizisinden yıllar sonra, New York'ta çekimleri tamamlanan "Last Call For Istanbul" projesi için Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden bir araya gelen Beren Saat, önceki akşam Bebek sokaklarında kameralara yakalandı.
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Ünlü oyuncunun kırmızı, büyük ve lüks aracıyla trafikte ilerleyemedi.
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ARABASININ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI Posta'nın haberine göre; Saat, 7 milyon lira değerindeki aracıyla trafikte sıkıştı. Öte yandan ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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Türk sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine girdi. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen çift 9 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor.