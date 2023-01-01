Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Çekimler sırasında rahatsızlanan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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Başrollerini Serenay Sarıkaya ile paylaşacağı "Aile" isimli yapımla ekranlara dönüş yapmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'a nazar değdi. Çekimler sırasında rahatsızlanan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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2016 yılından beri moda tasarımcısı Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'nin doğumuyla baba olma sevinci yaşamıştı.
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Hem özel yaşantısı hem de başarılı meslek hayatıyla magazin dünyasının örnek isimlerinden biri olarak parmakla gösterilen Tatlıtuğ, şimdilerde yeni dizisi "Aile" ile ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
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Herkesin heyecanla beklediği dizinin çekimleri için hazırlıklarına son hız devam eden Tatlıtuğ'dan kötü bir haber geldi. Dizinin çekimleri esnasında gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenilen ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.
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Ünlü aktörün hastalanmasıyla dizinin çekimleri bir süreliğine durduruldu.
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Ancak çekimlere başlamaya hazırlanırken yeniden rahatsızlanan Tatlıtuğ, kendisini kötü hissedince seti iptal edildi.
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Ünlü oyuncunun hastalandığını duyan hayranları, Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabına "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.