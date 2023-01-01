Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar olacak?
İstanbul Havalimanı metro ücreti ne kadar olacak?
'Önümüzdeki seçimler bir dönüm noktası olacaktır'
'Önümüzdeki seçimler bir dönüm noktası olacaktır'
Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış
Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış
Bu ildeki meslek liselerinden 144 milyon lira ciro
Bu ildeki meslek liselerinden 144 milyon lira ciro
'İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız'
'İlk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız'
10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
'Her Roman'a bir yuva' hedefiyle yeni konutlar yapacağız'
'Her Roman'a bir yuva' hedefiyle yeni konutlar yapacağız'
MEB, 'akran zorbalığı'nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
MEB, 'akran zorbalığı'nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
'İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretininin bir önemi kalmadı, iptal ettik'
'İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretininin bir önemi kalmadı, iptal ettik'
Araç tamir fiyatı da zamlandı: Freni kopana kadar gidiyor, ne yapsın?
Araç tamir fiyatı da zamlandı: Freni kopana kadar gidiyor, ne yapsın?
Enflasyon yüzde 40'a yapışır normalleşme 2 yıla yayılır
Enflasyon yüzde 40'a yapışır normalleşme 2 yıla yayılır
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi için Erdoğan o tarihi işaret etti!
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi için Erdoğan o tarihi işaret etti!
Emekli aylığı asgari ücret karşısında eriyor
Emekli aylığı asgari ücret karşısında eriyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Çalışanlar beklemeden bulundukları kurumlarda memur olacak
Çalışanlar beklemeden bulundukları kurumlarda memur olacak
Cumhurbaşkanlığı Roman vatandaşlar için genelge yayımladı
Cumhurbaşkanlığı Roman vatandaşlar için genelge yayımladı
Türkiye'nin en sıcak ili: Dün 25,1 dereceyi gördü
Türkiye'nin en sıcak ili: Dün 25,1 dereceyi gördü
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
10 soruda kiracı ev sahibi anlaşmazlığı
10 soruda kiracı ev sahibi anlaşmazlığı
Belediyeden işçilere rekor zam: En düşük maaş 13 bin 395 TL
Belediyeden işçilere rekor zam: En düşük maaş 13 bin 395 TL
Togg açıkladı: Ön sipariş verme hakkı geldi
Togg açıkladı: Ön sipariş verme hakkı geldi
Şahap Kavcıoğlu: MB'nin herhangi bir kur politikası yok
Şahap Kavcıoğlu: MB'nin herhangi bir kur politikası yok
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Erdoğan'dan Miçotakis'e: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Erdoğan'dan Miçotakis'e: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
AK Parti'den açıklama: EYT ne zaman meclise gelecek?
AK Parti'den açıklama: EYT ne zaman meclise gelecek?
SGK'dan 'emeklilere düşük zam' iddiasına yalanlama
SGK'dan 'emeklilere düşük zam' iddiasına yalanlama
Şehir Üniversitesinde aslında ne oldu? YÖK'ten açıklama geldi
Şehir Üniversitesinde aslında ne oldu? YÖK'ten açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'seçim tarihi' açıklaması
700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci başladı
700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci başladı
Yılın ilk enflasyon raporu 26 Ocak'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 26 Ocak'ta açıklanacak

Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Çekimler sırasında rahatsızlanan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

  1. Başrollerini Serenay Sarıkaya ile paylaşacağı "Aile" isimli yapımla ekranlara dönüş yapmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'a nazar değdi. Çekimler sırasında rahatsızlanan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

    Başrollerini Serenay Sarıkaya ile paylaşacağı "Aile" isimli yapımla ekranlara dönüş yapmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'a nazar değdi. Çekimler sırasında rahatsızlanan ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

  2. 2016 yılından beri moda tasarımcısı Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'nin doğumuyla baba olma sevinci yaşamıştı.

    2016 yılından beri moda tasarımcısı Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda oğlu Kurt Efe'nin doğumuyla baba olma sevinci yaşamıştı.

  3. Hem özel yaşantısı hem de başarılı meslek hayatıyla magazin dünyasının örnek isimlerinden biri olarak parmakla gösterilen Tatlıtuğ, şimdilerde yeni dizisi "Aile" ile ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

    Hem özel yaşantısı hem de başarılı meslek hayatıyla magazin dünyasının örnek isimlerinden biri olarak parmakla gösterilen Tatlıtuğ, şimdilerde yeni dizisi "Aile" ile ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

  4. Herkesin heyecanla beklediği dizinin çekimleri için hazırlıklarına son hız devam eden Tatlıtuğ'dan kötü bir haber geldi. Dizinin çekimleri esnasında gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenilen ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

    Herkesin heyecanla beklediği dizinin çekimleri için hazırlıklarına son hız devam eden Tatlıtuğ'dan kötü bir haber geldi. Dizinin çekimleri esnasında gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenilen ünlü oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

  5. Ünlü aktörün hastalanmasıyla dizinin çekimleri bir süreliğine durduruldu.

    Ünlü aktörün hastalanmasıyla dizinin çekimleri bir süreliğine durduruldu.

  6. Ancak çekimlere başlamaya hazırlanırken yeniden rahatsızlanan Tatlıtuğ, kendisini kötü hissedince seti iptal edildi.

    Ancak çekimlere başlamaya hazırlanırken yeniden rahatsızlanan Tatlıtuğ, kendisini kötü hissedince seti iptal edildi.

  7. Ünlü oyuncunun hastalandığını duyan hayranları, Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabına "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

    Ünlü oyuncunun hastalandığını duyan hayranları, Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabına "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.