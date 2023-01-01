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Lodos Şu Ağrıları Tetikliyor

Güneybatıdan esen rüzgar, en çok da baş ağrısına yol açıyor ve bazı insanlar için "kabus" anlamına geliyor. Peki lodosun olumsuz etkilerinden korunmak için ne yapmak gerekiyor? İşte ayrıntılar...

  1. Yurdun büyük bir bölümünde zaman zaman etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Lodoslu havalarda pek çok insan baş ağrısından şikayet ediyor. Halk arasında "lodos çarptı" şeklinde dile getirilen migren tarzı baş ağrısının en önemli nedeni lodosun yol açtığı hava basınç değişiklikleri. Ayrıca lodosun taşıdığı çeşitli toz ve mineraller de baş ağrısı ve migrenin tetikleyicileri arasında yer alıyor.

    Yurdun büyük bir bölümünde zaman zaman etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Lodoslu havalarda pek çok insan baş ağrısından şikayet ediyor. Halk arasında "lodos çarptı" şeklinde dile getirilen migren tarzı baş ağrısının en önemli nedeni lodosun yol açtığı hava basınç değişiklikleri. Ayrıca lodosun taşıdığı çeşitli toz ve mineraller de baş ağrısı ve migrenin tetikleyicileri arasında yer alıyor.

  2. Aynı zamanda hormonal dengeyi bozan ve psikolojik sorunlara da yol açan lodosun marifetleri baş ağrısıyla sınırlı değil. Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, çalışma isteğinin azalması, göz kanlanması, ağrı, mide bulantısı, nefes darlığı, uyuşukluk, iştah değişiklikleri ve psikolojik sorunlar gibi şikayetlere de sebep oluyor. Lodoslu havalarda baş ağrısı yaşayan insan sayısının arttığını belirten uzmanlara göre, bu durumdan korunmanın en etkili yolu ise mümkün olduğunca rüzgara maruz kalmamak.

    Aynı zamanda hormonal dengeyi bozan ve psikolojik sorunlara da yol açan lodosun marifetleri baş ağrısıyla sınırlı değil. Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, çalışma isteğinin azalması, göz kanlanması, ağrı, mide bulantısı, nefes darlığı, uyuşukluk, iştah değişiklikleri ve psikolojik sorunlar gibi şikayetlere de sebep oluyor. Lodoslu havalarda baş ağrısı yaşayan insan sayısının arttığını belirten uzmanlara göre, bu durumdan korunmanın en etkili yolu ise mümkün olduğunca rüzgara maruz kalmamak.

  3. Lodosun yarattığı hava değişimleri, duyarlı olanları daha çok etkiliyor, bu nedenle özellikle sinüzit şikayeti olanların daha dikkatli olması gerekiyor.

    Lodosun yarattığı hava değişimleri, duyarlı olanları daha çok etkiliyor, bu nedenle özellikle sinüzit şikayeti olanların daha dikkatli olması gerekiyor.

  4. Lodosun olumsuz etkilerinden korunmak için atılacak adımları şöyle özetlenebilir: <br> - Lodoslu havalarda bere veya şapka gibi başınızı koruyacak bir şeyle örtün.  <br> - Rüzgarda durmamaya çalışın.

    Lodosun olumsuz etkilerinden korunmak için atılacak adımları şöyle özetlenebilir:
    - Lodoslu havalarda bere veya şapka gibi başınızı koruyacak bir şeyle örtün. 
    - Rüzgarda durmamaya çalışın.

  5. - Banyodan sonra hemen sokağa çıkmayın ve saçınızı iyice kurutun. <br> - Klimalı ortamlardan kaçının.

    - Banyodan sonra hemen sokağa çıkmayın ve saçınızı iyice kurutun.
    - Klimalı ortamlardan kaçının.

  6. - Eğer imkanınız varsa lodos olan günlerde dışarıya çıkmayın. <br> - Pencere veya kapıyı bile açtığınızda, lodoslu havanın içeri gireceğini ve lodosun etkilerinin eve de yerleşeceğini unutmayın.

    - Eğer imkanınız varsa lodos olan günlerde dışarıya çıkmayın.
    - Pencere veya kapıyı bile açtığınızda, lodoslu havanın içeri gireceğini ve lodosun etkilerinin eve de yerleşeceğini unutmayın.