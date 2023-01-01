Bursa'da Yeniden Mercek Bulutu Görüldü
Bursa'da iki gün sonra yeniden mercek bulutu meydana geldi. Hortumu andıran büyük bulut kentin birçok noktasından görüldü.
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Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu.
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Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.
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Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.
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MERCEK BULUTU NEDİR? Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.
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Uzmanlar bunun nadir görülen bir bulut çeşidi olduğunu belirtiyor.
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