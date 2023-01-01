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Bursa'da Yeniden Mercek Bulutu Görüldü

Bursa'da iki gün sonra yeniden mercek bulutu meydana geldi. Hortumu andıran büyük bulut kentin birçok noktasından görüldü.

  1. Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu.

    Bursa semalarında iki gün aradan sonra yeniden mercek bulutu oluştu.

  2. Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.

    Kent merkezinden bakıldığında Uludağ'ın silüetiyle bütünleşen bulutun, öncekine göre daha büyük olması dikkati çekti.

  3. Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

    Bursa'nın birçok noktasından mercek bulutunu görenler, bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

  4. MERCEK BULUTU NEDİR? Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.

    MERCEK BULUTU NEDİR? Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor.

  5. Uzmanlar bunun nadir görülen bir bulut çeşidi olduğunu belirtiyor.

    Uzmanlar bunun nadir görülen bir bulut çeşidi olduğunu belirtiyor.