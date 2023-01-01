Tatilde Çocuklarınıza Okutabileceğiniz 5 Kitap Önerisi!
Yoğun ders temposundan çıkıp iki haftalık bir dinlenme sürecine giren çocuklarınız için eğitici ve bir o kadar da öğretici çocuk kitaplarını sizler için derledik. İşte sömestr tatilinde çocuklarınıza okutabileceğiniz 5 kitap önerisi!
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2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı. Geçtiğimiz gün karne mutluluğu yaşayan çocuklar, ailesiyle ve arkadaşlarıyla verimli ve bir o kadar da eğlenceli vakit geçirmek için can atıyor. Hem çocukların hem de ebeveynlerin dinlenme sürecine geçtiği bu zamanlar iyi değerlendirilmeli! Bir süre derslerden uzak kalacak olan çocuklar için eğlenceli ve bir o kadar de eğitici aktivitelerinize kitapları da eklemeyi unutmayın. Sürükleyici ve çok yormayan kitaplarla çocuklarınıza soluk aldırabilirsiniz. Bu sayede ders çalışma ve okuma pratiğini köreltmemiş olursunuz. Peki sömestrda çocuklarınıza hangi kitapları okutabilirsiniz?
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SÖMESTR TATİLİNDE ÇOCUKLARINIZA OKUTABİLECEĞİNİZ 5 KİTAP ÖNERİSİ! Yetişkinlerin de bir o kadar sevdiği Küçük Prens ile kitap okuma programınıza başlayabilirsiniz.
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Küçük Prens;
Küçük Prens, Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve 1943'te yayımlanan masalsı bir kitaptır. Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biridir. Eserde, bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır.
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Kalp Ustası;
Kalp Ustası, Türk yazar Osman Koca tarafından 2015 yılında kaleme alındı. Beyan Yayınları tarafından çocuklarla buluşturulan Kalp Ustası, herkesin çevresindeki üzüntüsünü ve kalp kırıklıklarını giderebileceğini konu alıyor. Tuba'nın son sözlerini hatırlamış ve aklımın arka taraflarında kalmış gizemli bir sorunun cevabını bulmuştum. Tuba bana kalbini onardığımı bu nedenle bir kalp ustası olduğumu söylemişti. Bu söz dünden beri karşılığını aradığım sorunun cevabıydı. Eğer ben yaptıklarımla bir kalbi tamir etmişsem herkes edebilirdi. Herkes, çevresindeki üzgün birinin üzüntüsünü giderebilir, kırık kalpleri onarabilirdi. Bunu hem erkekler hem kadınlar, hem gençler hem yaşlılar, hatta çocuklar bile yapabilirdi.
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Gereği Düşünüldü;
Türk yazar Nur Haktan'ın kaleminden çıkan Gereği Düşünüldü kitabı, 2023 yılının ilk çocuk kitapları arasında yer aldı. Mecaz Çocuk Yayınevi tarafından çocuklarla buluşturulan Gereği Düşünüldü konusu: Güneşin sıcacık ışıkları Yusuf?un odasına doluyor, önce ellerini, sonra yüzünü öpüyordu. Bahçedeki kediler, ağaçlar, kuşlar onun uyanmasını bekliyordu. Çünkü Yusuf?a verecekleri dersler vardı, öğretecekleri şahane bilgiler? Mesela kuşlara, kedilere nasıl davranmak gerek? Onlara sevgimizi nasıl göstermek gerek? Sen de soruların cevabını merak ediyor musun? Öyleyse durma, bütün cevaplar sayfaların arasında!
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Güneşi Uyandıralım;
Güneşi Uyandıralım, Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos'un Zéze'nin maceralarını anlattığı Şeker Portakalı romanının devamı niteliğinde bir çocuk romanı. Zeze'nin maceraları Güneşi Uyandıralım ile devam ediyor. Çocukluk dostu şeker portakalı fidanı yerine çok sevdiği kurbağası ona yoldaşlık ediyor artık. Zengin ve katı bir ailenin evlatlığı olan Zezé sevdiklerinden uzak ama hâlâ birkaç dostu var: aşçı Dadada, öğretmeni Fayolle, ona yol arkadaşı olan kurbağa ve babası gibi gördüğü Fransız şarkıcı Maurice Chevalier. Güneşi Uyandıralım, içine düştüğü dünyaya hiçbir zaman sığamamış Zezé'nin tüm yalnız çocukların yüreklerine seslendiği hüzünlü ama rengârenk bir serüven.
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Delifişek;
Delifişek, Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos'un Zezé'nin maceralarını anlattığı Şeker Portakalı ve sonrasında Güneşi Uyandıralım romanının devamı niteliğindeki çocuk romanı. Şeker Portakalı'nın ikinci bölümü olan Güneşi Uyandıralım'da Zezé biraz daha büyümüştür. Zeze artık bir delikanlı. Yetişkinlerin dünyasından kaçıp hayal dünyasına sığınabilen, orada edindiği dostlarda hayatında aradığı sevgiyi ve şefkati bulabilen biri değil. Ancak küçüklüğündeki gibi duygusal ve asi. Bu yüzden de ilk aşk hikâyesi, ondan beklediğimiz kadar tutkulu ve fırtınalı. Vasconcelos, Zeze?nin iç dünyasına bizi son kez davet ettiği Delifişek?te, onun yetişmesini takip eden bizlere gençliğe ve özgürlüğe dair aklımızdan çıkmayacak bir hayat dersi sunuyor. Delifişek?i okuduğunuzda, tekrar maceranın başına, Şeker Portakalı?na dönmek isteyeceksiniz.