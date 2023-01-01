Tatilde Çocuklarınıza Okutabileceğiniz 5 Kitap Önerisi!

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı. Geçtiğimiz gün karne mutluluğu yaşayan çocuklar, ailesiyle ve arkadaşlarıyla verimli ve bir o kadar da eğlenceli vakit geçirmek için can atıyor. Hem çocukların hem de ebeveynlerin dinlenme sürecine geçtiği bu zamanlar iyi değerlendirilmeli! Bir süre derslerden uzak kalacak olan çocuklar için eğlenceli ve bir o kadar de eğitici aktivitelerinize kitapları da eklemeyi unutmayın. Sürükleyici ve çok yormayan kitaplarla çocuklarınıza soluk aldırabilirsiniz. Bu sayede ders çalışma ve okuma pratiğini köreltmemiş olursunuz. Peki sömestrda çocuklarınıza hangi kitapları okutabilirsiniz?