Sabahları Neden Yorgun Uyanıyoruz?

Sabahları uyanırken halsiz kalkmak birçok hastalığın belirtisi olabilmektedir. Sağlıklı bir uyku çekiyor ve yine de enerjik uyanamıyorsanız, genel bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu sorunlardan biride kalp krizidir. Yapılan araştırmalarda kalp krizinin en ölümcül saatlerinin sabahları olduğu belirtildi. İşte sabahları yapılan bu hatalara dikkat...