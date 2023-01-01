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Sabahları Neden Yorgun Uyanıyoruz?

Sabahları uyanırken halsiz kalkmak birçok hastalığın belirtisi olabilmektedir. Sağlıklı bir uyku çekiyor ve yine de enerjik uyanamıyorsanız, genel bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz.

  1. Sabahları uyanırken halsiz kalkmak birçok hastalığın belirtisi olabilmektedir. Sağlıklı bir uyku çekiyor ve yine de enerjik uyanamıyorsanız, genel bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu sorunlardan biride kalp krizidir. Yapılan araştırmalarda kalp krizinin en ölümcül saatlerinin sabahları olduğu belirtildi. İşte sabahları yapılan bu hatalara dikkat...

    Sabahları uyanırken halsiz kalkmak birçok hastalığın belirtisi olabilmektedir. Sağlıklı bir uyku çekiyor ve yine de enerjik uyanamıyorsanız, genel bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. Bu sorunlardan biride kalp krizidir. Yapılan araştırmalarda kalp krizinin en ölümcül saatlerinin sabahları olduğu belirtildi. İşte sabahları yapılan bu hatalara dikkat...

  2. Toplumun genel sorunlarından biri olan sabahları yorgun uyanma durumu, en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yerini almaktadır.

    Toplumun genel sorunlarından biri olan sabahları yorgun uyanma durumu, en sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yerini almaktadır.

  3. Uzun çalışma saatleri, stresli bir yaşam ve karşılığında yorgun bir şekilde uyanmak... Kalp sorunu,düşük tansiyon,tiroidin az çalışması hatta kanserin bile belirtisi olabilir.

    Uzun çalışma saatleri, stresli bir yaşam ve karşılığında yorgun bir şekilde uyanmak... Kalp sorunu,düşük tansiyon,tiroidin az çalışması hatta kanserin bile belirtisi olabilir.

  4. KALP KRİZİNİN BELİRTİSİ OLABİLİR Her yıl sayısızca insanda görülen kalp krizi rahatsızlığı, milyonlarca insanın hayatına mâl olmaktadır. Ancakı bazı zamanlarda görülen belirtiler kalp krizi hastalığı için erken uyarı olabilir.

    KALP KRİZİNİN BELİRTİSİ OLABİLİR Her yıl sayısızca insanda görülen kalp krizi rahatsızlığı, milyonlarca insanın hayatına mâl olmaktadır. Ancakı bazı zamanlarda görülen belirtiler kalp krizi hastalığı için erken uyarı olabilir.

  5. Bu erken uyarılardan biri de sabahları yorgun bir şekilde kalkmak olduğu yapılan araştırmalar doğrultusunda belirtildi.

    Bu erken uyarılardan biri de sabahları yorgun bir şekilde kalkmak olduğu yapılan araştırmalar doğrultusunda belirtildi.

  6. ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 20 DAHA FAZLA Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir araştırmada sabahları kalp krizi geçirme olasılığı %20 daha fazla olduğu saptandı. Verilere göre sabah altı ile öğle arasında meydana gelen kalp krizlerinin en ölümcül kalp krizi olduğu bildirildi.

    ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 20 DAHA FAZLA Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir araştırmada sabahları kalp krizi geçirme olasılığı %20 daha fazla olduğu saptandı. Verilere göre sabah altı ile öğle arasında meydana gelen kalp krizlerinin en ölümcül kalp krizi olduğu bildirildi.

  7. BU DURUMLAR KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR Profesör Srinath Reddy, bazı alışkanlıkların kalp krizi riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

    BU DURUMLAR KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIYOR Profesör Srinath Reddy, bazı alışkanlıkların kalp krizi riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

  8. Sabahları kalp kriziyle savaşmanın iki yolu olduğunu söyleyen Reddy, iyi bir gece uykusu çekmek ve sabah egzersizlerini ertelememek olduğunu söyledi.

    Sabahları kalp kriziyle savaşmanın iki yolu olduğunu söyleyen Reddy, iyi bir gece uykusu çekmek ve sabah egzersizlerini ertelememek olduğunu söyledi.

  9. EGZERSİZLER HAFİF BİR ŞEKİLDE YAPILMALI Egzersiz yapımına öğleden sonra ya da sabahları hafif egzersizle başlanmaları uzmanlar tarafından önerilmektedir. Yüksek yoğunlukta yapılan egzersizlerin ani kalp durması sonucu ölümle sonuçlandıra bilmektedir.

    EGZERSİZLER HAFİF BİR ŞEKİLDE YAPILMALI Egzersiz yapımına öğleden sonra ya da sabahları hafif egzersizle başlanmaları uzmanlar tarafından önerilmektedir. Yüksek yoğunlukta yapılan egzersizlerin ani kalp durması sonucu ölümle sonuçlandıra bilmektedir.