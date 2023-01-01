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Ters Köşe Eden 'Deyim' Sorusu!

Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 18 yaşındaki Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü hazırlık öğrencisi Özlem Koşar 50 bin TL'lik soruda takıldı. Ters köşe eden 'deyim' sorusu adeta gündeme damgasını vurdu.

  1. 2 Ağustos 2011 tarihinden beri televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında dün akşam şaşırtan anlar yaşandı.

    2 Ağustos 2011 tarihinden beri televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında dün akşam şaşırtan anlar yaşandı.

  2. 18 yaşındaki Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü hazırlık öğrencisi Özlem Koşar isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu bilerek barajı aştı.

    18 yaşındaki Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü hazırlık öğrencisi Özlem Koşar isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu bilerek barajı aştı.

  3. Yarışmacı daha sonra 50 bin TL'lik soruda takıldı.

    Yarışmacı daha sonra 50 bin TL'lik soruda takıldı.

  4. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre 'kumru gibi' hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusunda yarışmacı, joker haklarını kullanmayarak

    Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre 'kumru gibi' hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusunda yarışmacı, joker haklarını kullanmayarak

  5. "Risk almak istiyorum" dedi ve elendi. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı...

    "Risk almak istiyorum" dedi ve elendi. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı...