Şahmaran Dizisi Sınıfta Kaldı! Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı

20 Ocak'ta izleyiciyle buluşan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisi, sosyal medyaya damga vurdu. Birçok kişi diziyi "Alacakaranlık Efsanesi" filmine benzetirken birçok kişi ise oyuncuların performansını eleştiri yağmuruna tuttu.