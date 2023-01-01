Şahmaran Dizisi Sınıfta Kaldı! Sosyal Medyada Eleştiri Yağdı
20 Ocak'ta izleyiciyle buluşan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisi, sosyal medyaya damga vurdu.
-
20 Ocak'ta izleyiciyle buluşan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisi, sosyal medyaya damga vurdu. Birçok kişi diziyi "Alacakaranlık Efsanesi" filmine benzetirken birçok kişi ise oyuncuların performansını eleştiri yağmuruna tuttu.
-
20 Ocak tarihinde dijital platform Netflix'te yayına sunulan Şahmaran dizisi, beklentilerin altında bir izlenme oranı yakaladı. Anadolu'nun en önemli efsanelerini konu alan Şahmaran dizisinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in performansı izleyiciden geçer not alamadı.
-
ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU
-
Senaristliğini Pınar Bulut'un yaptığı, yönetmen koltuğundaysa Umut Turagay'ın oturduğu dizi en çok özgün olmaması sebebiyle beğenilmedi.
-
AKILLARA ÜNLÜ FİLM GELDİ Bazı sosyal medya kullanıcıları diziyi Alacakaranlık Efsanesi'ne benzetti. Stephenie Meyer'ın kaleme aldığı roman serisinden uyarlanan, başrollerinde Robert Pattinson ve Kristin Stewart'ın yer aldığı film serisi 'Twilight'ın (Alacakaranlık)'ın Adana versiyonu olarak yorumlanması dikkatlerden kaçmadı.
-
İŞTE SOSYAL MEDYAKİ O YORUMLAR
-
-