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Artık Kalıcı Olarak Görünmez Olmak Mümkün!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara artık uygulama içerisinde görünmez olma imkanı tanıyacak.

  1. Anlık haberleşme platformu WhatsApp, son güncellemesi ile gizlilik alanında bünyesine yeni özellikler ekledi.

    Anlık haberleşme platformu WhatsApp, son güncellemesi ile gizlilik alanında bünyesine yeni özellikler ekledi.

  2. WhatsApp artık kullanıcılarına uygulama içerisinde kalıcı olarak görünmez olabilme imkanı tanıyacak.

    WhatsApp artık kullanıcılarına uygulama içerisinde kalıcı olarak görünmez olabilme imkanı tanıyacak.

  3. Kullanıcılar uygulama üzerinden Son Görülme ve Çevrim içi sekmelerinden gerekli tercihler ile bu özelliği aktif hale getirebilecek.

    Kullanıcılar uygulama üzerinden Son Görülme ve Çevrim içi sekmelerinden gerekli tercihler ile bu özelliği aktif hale getirebilecek.

  4. WhatsApp'ta kalıcı olarak görünmez olmak için izlemeniz gereken adımlar: WhatsApp üzerinden Ayarlar seçeneğine tıklanır.

    WhatsApp'ta kalıcı olarak görünmez olmak için izlemeniz gereken adımlar: WhatsApp üzerinden Ayarlar seçeneğine tıklanır.

  5. İkinci adım olarak ise Gizlilik sekmesi seçilir.

    İkinci adım olarak ise Gizlilik sekmesi seçilir.

  6. Daha sonrasında ise Son Görülme ve Çevrim içi sekmesi üzerinden "Hiç Kimse ve Son Görülme Bilgisiyle Aynı" seçeneklerine tıklayarak özellik aktif hale getirilir.

    Daha sonrasında ise Son Görülme ve Çevrim içi sekmesi üzerinden "Hiç Kimse ve Son Görülme Bilgisiyle Aynı" seçeneklerine tıklayarak özellik aktif hale getirilir.

  7. WHATSAPP WEB'DE GÖRÜNMEZ OLMANIN YOLU Kullanıcılar WhatsApp Web üzerinden de uygulamayı kullanırken görünmez olabilir. Ancak bu sadece arama motoruna eklenecek bir uzantı ile gerçekleşebilir. Arama motoru Google üzerinden WAIncognito eklentisini kurduktan sonra ?Don?t send last seen updates? seçeneği ile son görülme ve okundu bilgileri kapatılabilir.

    WHATSAPP WEB'DE GÖRÜNMEZ OLMANIN YOLU Kullanıcılar WhatsApp Web üzerinden de uygulamayı kullanırken görünmez olabilir. Ancak bu sadece arama motoruna eklenecek bir uzantı ile gerçekleşebilir. Arama motoru Google üzerinden WAIncognito eklentisini kurduktan sonra ?Don?t send last seen updates? seçeneği ile son görülme ve okundu bilgileri kapatılabilir.

  8. İNTERNETİN KAPATILMASI GEREK Bir diğer yol olarak ise WhatsApp üzerinden gelen mesajı interneti kapattıktan sonra yanıtlamak. Uygulama üzerinden gelen mesajın ardından bağlı olunan Wİ-Fİ ya da Hücresel Veri'yi kapattıktan sonra mesajın yanıtlanması halinde son görülme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

    İNTERNETİN KAPATILMASI GEREK Bir diğer yol olarak ise WhatsApp üzerinden gelen mesajı interneti kapattıktan sonra yanıtlamak. Uygulama üzerinden gelen mesajın ardından bağlı olunan Wİ-Fİ ya da Hücresel Veri'yi kapattıktan sonra mesajın yanıtlanması halinde son görülme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.