Artık Kalıcı Olarak Görünmez Olmak Mümkün!

WHATSAPP WEB'DE GÖRÜNMEZ OLMANIN YOLU Kullanıcılar WhatsApp Web üzerinden de uygulamayı kullanırken görünmez olabilir. Ancak bu sadece arama motoruna eklenecek bir uzantı ile gerçekleşebilir. Arama motoru Google üzerinden WAIncognito eklentisini kurduktan sonra ?Don?t send last seen updates? seçeneği ile son görülme ve okundu bilgileri kapatılabilir.