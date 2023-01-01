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2022'De En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu!

Bir analiz firması 2022'de en çok satan akıllı telefon markalarını açıkladı.

  1. Analiz firması Canalys?e 2022'de en çok satış yapan akıllı telefon markalarını açıkladı.

    Analiz firması Canalys?e 2022'de en çok satış yapan akıllı telefon markalarını açıkladı.

  2. Samsung, Apple ve Xiaomi arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışırken en çok satan akıllı telefon markaları listesinde sıralama bir önceki yıla göre değişim göstermedi. Listenin zirvesindeki isim Samsung olurken onu Apple ve Xiaomi takip etti.

    Samsung, Apple ve Xiaomi arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışırken en çok satan akıllı telefon markaları listesinde sıralama bir önceki yıla göre değişim göstermedi. Listenin zirvesindeki isim Samsung olurken onu Apple ve Xiaomi takip etti.

  3. Samsung geçen yılın en başarılı kapatan akıllı telefon markası olmayı başardı. Samsung'un pazar payı yüzde 22'ye yükselirken 264 milyon adet satış gerçekleştirdi.

    Samsung geçen yılın en başarılı kapatan akıllı telefon markası olmayı başardı. Samsung'un pazar payı yüzde 22'ye yükselirken 264 milyon adet satış gerçekleştirdi.

  4. Aynı dönemde Apple'ın pazar payı yüzde 19'a çıkarken 228 milyon adet satış yaptı. Xiaomi'nin ise pazar payı yüzde 13'e gerileyerek 156 milyon adet satış gerçekleştirdi. İşte 2022 yılında en fazla satış yapan akıllı telefon markaları:

    Aynı dönemde Apple'ın pazar payı yüzde 19'a çıkarken 228 milyon adet satış yaptı. Xiaomi'nin ise pazar payı yüzde 13'e gerileyerek 156 milyon adet satış gerçekleştirdi. İşte 2022 yılında en fazla satış yapan akıllı telefon markaları:

  5. SAMSUNG Satış adedi: 264 milyon (yüzde 22)

    SAMSUNG Satış adedi: 264 milyon (yüzde 22)

  6. APPLE Satış adedi: 228 milyon (yüzde 19)

    APPLE Satış adedi: 228 milyon (yüzde 19)

  7. XIAOMI Satış adedi: 156 milyon (yüzde 13)

    XIAOMI Satış adedi: 156 milyon (yüzde 13)

  8. OPPO Satış adedi: 108 milyon (yüzde 9)

    OPPO Satış adedi: 108 milyon (yüzde 9)

  9. VIVO Satış adedi: 108 milyon (yüzde 9)

    VIVO Satış adedi: 108 milyon (yüzde 9)