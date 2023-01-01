Meğer 2 Tane Oğlu Varmış!

Zeybek, "Bakımı çok iyi. Kenan Işık?ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi? ifadelerini kullanmıştı.