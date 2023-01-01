Meğer 2 Tane Oğlu Varmış!
Tam 8 yıldır komada yaşam mücadelesi veren sunucu Kenan Işık'ın, 2 tane oğlu olduğu ortaya çıktı.
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Kenan Işık, 2014 yılında saunada düşüp başını çarpması sonucu komaya girmişti.
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İddiaya göre Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor.
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Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" demişti ancak ancak bu haber daha sonra yalanlanmıştı.
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Babalarının yaşadığı kazanın ardından daha sakin bir hayat yaşamayı tercih eden aile üyeleri, uzun zamandan bu yana ortalıkta fazla görünmüyor.
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Kenan Işık?ın Mehmet ve Ahmet adından iki oğlu bulunuyor.
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OZAN ZEYBEK SON DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI Kenan Işık?ın son durumunu arkadaşı Ozan Zeybek açıklamıştı.
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Zeybek, "Bakımı çok iyi. Kenan Işık?ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi? ifadelerini kullanmıştı.
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