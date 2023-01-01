Grip Sanıyoruz Ama Kanser Belirtisi Olabilir!

Çağımızın en yaygın görülen hastalıkları arasında yer alan kanser, her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olmaktadır. Diğer hastalıklarda olduğu gibi kanser hastalığında da erken teşhis oldukça önemlidir. Vücudun kansere karşı gösterdiği ilk belirtiler uzmanlar tarafından uyarıldı. Peki kanserin ilk belirtileri nelerdir?