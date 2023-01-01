Grip Sanıyoruz Ama Kanser Belirtisi Olabilir!
Vücudun kansere karşı gösterdiği ilk belirtiler uzmanlar tarafından uyarıldı. Peki kanserin ilk belirtileri nelerdir?
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Çağımızın en yaygın görülen hastalıkları arasında yer alan kanser, her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olmaktadır. Diğer hastalıklarda olduğu gibi kanser hastalığında da erken teşhis oldukça önemlidir. Vücudun kansere karşı gösterdiği ilk belirtiler uzmanlar tarafından uyarıldı. Peki kanserin ilk belirtileri nelerdir?
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Kansere neden olan bir çok faktör vardır. Fakat kanser belirtilerini görmezden gelmek kanserin hızlı büyümesine ve ölüme kadar götürmektedir.
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Yapılan araştırmalara göre grip belirtileri ile hemen hemen aynı belirtileri gösteren kanser hastalığının; nefes darlığı, geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı gibi ilk belirtilerini verdiği saptandı.
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KANSERİN İLK BELİRTİLERİ NELERDİR? Tedavi edilmeyen ya da tedavi süreci geçikmiş kanser hastalığı ölümcüldür. Erken teşhisi kolaylaştıracak belirtiler Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı.
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Dünya Sağlık Örgütü kanser hücrelerinin ilk belirtilerini vermeye başladığı sırada vücutta meydana gelen durumları şu şekilde sıraladı:
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Uzun süre geçmeyen öksürük belirtileriniz ve giderek artan göğüs ağrınız varsa...
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Sürekli ateşleniyor ve hastalanıyorsanız...
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Beslenmenize sürekli dikkat etmenize rağmen midenizde rahatsızlıklar meydana geliyorsa...
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Vücudunuzda şişkinlik gözüküyorsa ya da ani kilo alıp verme durumları meydana geliyorsa...
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İyileşmeyen yaralarınız varsa ve yüzünüzde kilo almamanıza rağmen şişlikler meydana geliyorsa...
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Lenf bezlerinizde bir şişlik fark ettiyseniz ve yutkunmakta zorlanıyorsanız...
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Kasık ve karın ağrılarınız daha düzenli hale geldiyse...
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Vücudunuzda morarmalar daha kolay oluyor ve kanamalarınız yavaş duruyorsa...
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Meme uçlarında iltihaplanma durumu oluşuyorsa vakit kaybetmeden doktorunuza danışın çünkü bu belirti göğüs kanseri belirtisidir.
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Tırnaklarınız güçsüzleşmiş ve şekil bozuklukları görülmeye başladıysa...
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Adet döneminde düzensizlikler meydana gelmeye başlamış ağrılı ya da uzun sürüyorsa...
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İştahınızda aniden kesilmeler gözüküyorsa ve gün içinde tok hissediyorsanız... Bu belirtilerden bir kaçı vücudunuzda gözlemliyorsanız hekime başvurun.