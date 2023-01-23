İşte Yılın İlk Kandili Regaip Kandili Mesajları
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin içinde yer aldığı üç aylar, 23 Ocak 2023 tarihinde başladı.
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Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç ayların ve kandil günlerinin tarihi, Diyanet tarafından açıklanmıştı. Mukaddes üç aylar 23 Ocak itibariyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının dördüncü günü olan 26 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.
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KANDİL MESAJLARI Regaip Kandili öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de mesajlar oldu. Özellikle yılın ilk kandili Regaip'i yakınlarından uzakta geçirecek olanlar, kandil mesajlarını kalplerinden geçen dilekleri ve duaları bir araç olarak görüyor. İşte Regaip Kandili temalı görseller ve kandil mesajları... "Mübarek üç ayların İslam âlemi ve insanlık için iyiliklere, güzelliklere rağbetin anahtarı olmasını diliyor, üç aylar ve Regaip gecenizi tebrik ediyoruz." "Mübarek üç aylarımızı ve regaip kandilimizi tebrik eder,tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-Allah tan dilerim. Âmin." "Rahmet ve bereketin gecesi olan Regaip Kandili kutlu olsun." "Bu gece huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz kutlu olsun." "Tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle Mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandilimiz kutlu olsun."
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"Allah?ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın dualarınız kabul olsun." "Ülkemize iyilik, güzellik bereket ve huzur dolsun. Regaip Kandilimiz kutlu olsun." "Birbirine her koşulda samimiyetle iyiliği, hakkı ve sabrı tavsiye eden insanların yol arkadaşlığı, bu zamanda sahip olunabilecek en değerli hazinelerden biridir. Regaip Kandiliniz kutlu olsun." "Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, bu kutlu günün hayırlara, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum." "Regaip Kandilimiz mübarek olsun. " "Regaip kandilimiz kutlu olsun. Bu mübarek vakitler, kendimize, özümüze yaklaşabilmemiz; idrakimizi artırmamız ve daha olgun insanlar olmamız için vesile olabilsin"
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Regaip Kandili temalı görseller ve kandil mesajları: Yılın ilk kandili kandil mesajları ile hatırlatılacak - 4 "Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun." "Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!"
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"Regaib kelimesi bolluk, bereket, fɑzilet ɑnlɑmınɑ gelir. Bu gece Allɑh?ın lütuflɑrının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ɑylɑrın ilk Kɑndil gecesidir. Hɑyırlı olsun?"