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'Su İçerken Bu Hataları Yapmayın'

Canan Karatay, su içerken yapılan zararlar üzerinde şaşırtan detaylara değindi.

  1. İnsan vücudu büyük oranda sudan oluşmaktadır. Bu nedenle hayatımızın önemli bir yerini kaplayan su, gerekli miktarda tüketilmediği zaman birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Fakat suyun yeteri miktarda tüketilmesinden ziyade nasıl içildiği de oldukça önemlidir. Bu konuda ezberleri bozan Canan Karatay, su içerken yapılan zararlar üzerinde şaşırtan detaylara değindi.

    İnsan vücudu büyük oranda sudan oluşmaktadır. Bu nedenle hayatımızın önemli bir yerini kaplayan su, gerekli miktarda tüketilmediği zaman birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Fakat suyun yeteri miktarda tüketilmesinden ziyade nasıl içildiği de oldukça önemlidir. Bu konuda ezberleri bozan Canan Karatay, su içerken yapılan zararlar üzerinde şaşırtan detaylara değindi.

  2. Fiziksel olarak bakıldığında; renksiz, tatsız ve kokusuz olan su, hayatımızı sürdürmek için önemli maddelerden biridir.

    Fiziksel olarak bakıldığında; renksiz, tatsız ve kokusuz olan su, hayatımızı sürdürmek için önemli maddelerden biridir.

  3. Yetişkin bir insanın sağlığı için günde 2-3 litre suya ihtiyaç duyulmaktadır.

    Yetişkin bir insanın sağlığı için günde 2-3 litre suya ihtiyaç duyulmaktadır.

  4. Bu sebeple uzmanlar düzenli olarak su içilmesi gerektiğinin sık sık üzerinde duruyor.

    Bu sebeple uzmanlar düzenli olarak su içilmesi gerektiğinin sık sık üzerinde duruyor.

  5. Ancak suyun tüketilirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Dr. Canan Karatay bu hususlardan kısaca bahsetti.

    Ancak suyun tüketilirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Dr. Canan Karatay bu hususlardan kısaca bahsetti.

  6. "SAF SU DEĞİL TUZLU SU İÇİN" Karatay, "Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için." dedi.

    "SAF SU DEĞİL TUZLU SU İÇİN" Karatay, "Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için." dedi.

  7. GÖZ GÖRECEK SİNİR SİSTEMİ RAHATLAYACAK Suyun içinde tuz bulunmasına değinen Karatay, minerallerle dolu suların tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini ve bu şekilde suyun, vücutta tüm işlevi göreceğini belirtti.

    GÖZ GÖRECEK SİNİR SİSTEMİ RAHATLAYACAK Suyun içinde tuz bulunmasına değinen Karatay, minerallerle dolu suların tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini ve bu şekilde suyun, vücutta tüm işlevi göreceğini belirtti.

  8. Sözlerine şu şekilde devam eden Karatay,

    Sözlerine şu şekilde devam eden Karatay,

  9. "Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek" dedi.

    "Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek" dedi.