Apple İos 16.3'Ü Duyurdu! İşte Yeni Özellikler...
Apple bir süredir beta testleri yapılan iOS 16.3 güncellemesini kullanıcılarına duyurdu.
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Teknoloji devi Apple art arda pek çok problemin yaşandığı iOS 16 serisinin yeni sürümünü yayımladı.
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Güncelleme ile öne çıkan en büyük yenilik güvenlik alanında gerçekleşti.
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Bilindiği üzere kullanıcılar artık farklı bir cihazdan Apple kimliklerine giriş yapmaya çalıştığında, iki adımlı doğruluma ile karşılaşıyordu. Artık iki adımlı doğrulamaya ek olarak bir de güvenlik anahtarı istenecek.
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Ayrıca iPhone 14 serisinde bulunan uydu üzerinden acil yardım aramalarının yol açtığı yanlış ihbarlarında önüne geçilecek.
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Kullanıcılar artık cihazın yan tarafındaki düğmeyle sesi açma ve kısma düğmesine basılı tutup bırakması gerekiyor. İşte iOS 16.3 güncellemesi ile getirilen yeni özellikler:
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- Yeni Birlik duvar kâğıdı, Siyahi Tarihi Ayı kutlamaları kapsamında Siyahi tarihini ve kültürünü temsil eder.
- Apple kimliği için Güvenlik Anahtarları, yeni aygıtlarda iki faktörlü kimlik doğrulamayla giriş yapma işleminin bir parçası olarak fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek kullanıcıların, hesaplarının güvenliğini güçlendirmesine olanak tanır.
- Acil SOS aramaları artık yanlışlıkla acil arama yapılmasını önlemek için yan düğmeyle birlikte sesi aç veya sesi kıs düğmesinin de basılı tutulup bırakılmasını gerekiyor.
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- iCloud için İleri Düzey Veri Koruma, uçtan uca şifreleme kullanılarak korunan iCloud veri kategorilerinin (iCloud Yedekleme, Notlar ve Fotoğraflar da dahil olmak üzere) toplam sayısını 23?e artırarak bulutta veri sızıntısı olması durumunda bile bilgilerinizi korur.
- HomePod (2. nesil) desteği sağlandı. Freeform?da Apple Pencil veya parmağınızla yarattığınız bazı çizimlerin paylaşılan panolarda görünmemesine neden olan bir sorunu düzeltildi.
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- Kilitli ekranda duvar kâğıdının siyah görünmesine neden olan bir sorunu giderildi. iPhone 14 Pro Max?i uyandırırken geçici olarak yatay çizgiler görünmesine neden olan bir sorunu düzeltildi.
- Ev kilitli ekran araç takımının Ev uygulaması durumunu doğru görüntülememesine neden olan bir sorunu düzeltildi.
- Siri?nin müzik isteklerine düzgün bir şekilde yanıt verememesine neden olan bir sorunu giderildi.