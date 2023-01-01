- Kilitli ekranda duvar kâğıdının siyah görünmesine neden olan bir sorunu giderildi. iPhone 14 Pro Max?i uyandırırken geçici olarak yatay çizgiler görünmesine neden olan bir sorunu düzeltildi.

- Ev kilitli ekran araç takımının Ev uygulaması durumunu doğru görüntülememesine neden olan bir sorunu düzeltildi.

- Siri?nin müzik isteklerine düzgün bir şekilde yanıt verememesine neden olan bir sorunu giderildi.