Audi'den Yeni Konsept
Audi gelecek gösterimi niteliğinde olan yeni konsept modeli Activesphere'in tanıtımına hazırlanıyor.
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Alman devi Audi, Sphere konsept araç ailesinin yeni üyesi Activesphere'in tanıtımına hazırlanıyor. elektrikli crossover coupe modelinin dünya prömiyeri yarın gerçekleştirilecek.
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Markanın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar araöla ilgili heyecanı artırıyor.
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Paylaşılan son fotoğraflarda modelin arka tarafıyer alırken, stopların ince bir şeritle biribirine bağlandığını görüyoruz.
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Diğer fotoğrafta ise aracın direksiyonunun köşeli olduğu dikkat çekiyor.
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Paylaşılan son fotoğraf ise dikiz aynası yerine konumlandırılan kamera yani dijital bir dikiz aynası.