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Audi'den Yeni Konsept

Audi gelecek gösterimi niteliğinde olan yeni konsept modeli Activesphere'in tanıtımına hazırlanıyor.

  1. Alman devi Audi, Sphere konsept araç ailesinin yeni üyesi Activesphere'in tanıtımına hazırlanıyor. elektrikli crossover coupe modelinin dünya prömiyeri yarın gerçekleştirilecek.

    Alman devi Audi, Sphere konsept araç ailesinin yeni üyesi Activesphere'in tanıtımına hazırlanıyor. elektrikli crossover coupe modelinin dünya prömiyeri yarın gerçekleştirilecek.

  2. Markanın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar araöla ilgili heyecanı artırıyor.

    Markanın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar araöla ilgili heyecanı artırıyor.

  3. Paylaşılan son fotoğraflarda modelin arka tarafıyer alırken, stopların ince bir şeritle biribirine bağlandığını görüyoruz.

    Paylaşılan son fotoğraflarda modelin arka tarafıyer alırken, stopların ince bir şeritle biribirine bağlandığını görüyoruz.

  4. Diğer fotoğrafta ise aracın direksiyonunun köşeli olduğu dikkat çekiyor.

    Diğer fotoğrafta ise aracın direksiyonunun köşeli olduğu dikkat çekiyor.

  5. Paylaşılan son fotoğraf ise dikiz aynası yerine konumlandırılan kamera yani dijital bir dikiz aynası.

    Paylaşılan son fotoğraf ise dikiz aynası yerine konumlandırılan kamera yani dijital bir dikiz aynası.