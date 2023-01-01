Youtuber Olympe'nin Ötenazi Kararı Tartışma Yarattı

"TAŞIDIĞIM YÜKÜ KALDIRAMIYORUM" 40'tan fazla farklı kişilikle yaşadığı bildirilen Olympe, ilk olarak Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, '2023'ün son çeyreğinde Belçika'da yardımlı intihara başvuracağım. Ben zaten doktorlarla temas halindeyim. Bu tartışılacak bir durum değil söz konusu benim hayatım. Alması zor olan, benim verdiğim bir karar. Üzerimdeki yükü artık kaldıramıyorum.? açıklamasını yaptı.