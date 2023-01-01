Youtuber Olympe'nin Ötenazi Kararı Tartışma Yarattı

Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Büyük Fırsat! %1,39 Faizli 50.000 TL
Büyük Fırsat! %1,39 Faizli 50.000 TL
Sponsorlu İçerik
YSK'nın yeni başkanı belli oldu
YSK'nın yeni başkanı belli oldu
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
EYT Meclis gündemine geliyor
EYT Meclis gündemine geliyor
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi!
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi!
Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması
Başörtüsü düzenlemesinde 'Laikliğe aykırı' tartışması
Uzman çavuşa kadro geliyor! AK Parti ve MHP kanun teklifi hazırlıyor
Uzman çavuşa kadro geliyor! AK Parti ve MHP kanun teklifi hazırlıyor
Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi
Kamu kurumlarına kadrolu işçi alımında kura düzenlemesi
Mardin Havalimanı'nın adı değişti
Mardin Havalimanı'nın adı değişti
28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af
28 Şubat davasında hüküm giyen iki generale af
Deprem uyarı sistemi, deprem dakikasında uyarı yaptı
Deprem uyarı sistemi, deprem dakikasında uyarı yaptı
Doktoru meslektaşları dövdü
Doktoru meslektaşları dövdü
Yerli yazılım 'ASENA' ile 6 bin 636 suçlu yakalandı
Yerli yazılım 'ASENA' ile 6 bin 636 suçlu yakalandı
Kar gelmeyince kışlık ürün rafta kaldı
Kar gelmeyince kışlık ürün rafta kaldı
Şehir dışında okuyan öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Şehir dışında okuyan öğrenciler nasıl oy kullanacak?
Yeni Konut Finansman Programı teklifi TBMM'de kabul edildi
Yeni Konut Finansman Programı teklifi TBMM'de kabul edildi
Mahkeme, asgari 5 hasta bakma zorunluluğuna itiraz eden profesörü haksız buldu
Mahkeme, asgari 5 hasta bakma zorunluluğuna itiraz eden profesörü haksız buldu
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcı adaylarına: Takdir hakkı keyfilik hakkı değil
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcı adaylarına: Takdir hakkı keyfilik hakkı değil
EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı
EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı

Youtuber Olympe'nin Ötenazi Kararı Tartışma Yarattı

Çoklu kişilik bozukluğundan muzdarip olan bir YouTuber, Belçika?daki bir ötenazi kliniğinde hayatına son verme girmek istediğini açıkladı.

  1. Olympe isimli 23 yaşındaki Fransız YouTuber, yıl sonuna kadar ötenazi yaptırmak için Belçikalı doktorlarla iletişime geçtiğini söyledi.

    Olympe isimli 23 yaşındaki Fransız YouTuber, yıl sonuna kadar ötenazi yaptırmak için Belçikalı doktorlarla iletişime geçtiğini söyledi.

  2. Olympe, travmanın neden olduğu ve genellikle etkilediği kişilerde büyük bir üzünteye neden olan dissosiyatif kimlik bozukluğuna sahip olduğunu belirtti. Ancak Olympe'nin görüştüğü Belçikalı doktor Yves de Locht, kliniklerin 'ötenazi dağıtıcıları' olmadığını ve birinin yardımlı intihar hizmetlerine erişebilmesi için sürecin aylar veya yıllar sürebileceğini söyledi.

    Olympe, travmanın neden olduğu ve genellikle etkilediği kişilerde büyük bir üzünteye neden olan dissosiyatif kimlik bozukluğuna sahip olduğunu belirtti. Ancak Olympe'nin görüştüğü Belçikalı doktor Yves de Locht, kliniklerin 'ötenazi dağıtıcıları' olmadığını ve birinin yardımlı intihar hizmetlerine erişebilmesi için sürecin aylar veya yıllar sürebileceğini söyledi.

  3. YouTuber?ın kararı ise geçen yıl Belçika'da yaşamına son vermeyi seçen ve akıl sağlığı sorunları olan 23 yaşındaki bir başka kişinin tartışmalı ölümünün ardından geldi.

    YouTuber?ın kararı ise geçen yıl Belçika'da yaşamına son vermeyi seçen ve akıl sağlığı sorunları olan 23 yaşındaki bir başka kişinin tartışmalı ölümünün ardından geldi.

  4. Shanti De Corte adlı genç, 'dayanılmaz' zihinsel sıkıntısını gerekçe göstererek Belçika'daki yaşamına son vermeyi seçti. Corte, 2016'da IŞİD'in Brüksel Havalimanı'na düzenlediği saldırının tanığı olarak travma geçirdi. Psikiyatrik tedavi ve ilaç tedavisi gördükten sonra Mayıs 2022'de yaşamına son vermeyi seçti.

    Shanti De Corte adlı genç, 'dayanılmaz' zihinsel sıkıntısını gerekçe göstererek Belçika'daki yaşamına son vermeyi seçti. Corte, 2016'da IŞİD'in Brüksel Havalimanı'na düzenlediği saldırının tanığı olarak travma geçirdi. Psikiyatrik tedavi ve ilaç tedavisi gördükten sonra Mayıs 2022'de yaşamına son vermeyi seçti.

  5. "TAŞIDIĞIM YÜKÜ KALDIRAMIYORUM" 40'tan fazla farklı kişilikle yaşadığı bildirilen Olympe, ilk olarak Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, '2023'ün son çeyreğinde Belçika'da yardımlı intihara başvuracağım. Ben zaten doktorlarla temas halindeyim. Bu tartışılacak bir durum değil söz konusu benim hayatım. Alması zor olan, benim verdiğim bir karar. Üzerimdeki yükü artık kaldıramıyorum.? açıklamasını yaptı.

    "TAŞIDIĞIM YÜKÜ KALDIRAMIYORUM" 40'tan fazla farklı kişilikle yaşadığı bildirilen Olympe, ilk olarak Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, '2023'ün son çeyreğinde Belçika'da yardımlı intihara başvuracağım. Ben zaten doktorlarla temas halindeyim. Bu tartışılacak bir durum değil söz konusu benim hayatım. Alması zor olan, benim verdiğim bir karar. Üzerimdeki yükü artık kaldıramıyorum.? açıklamasını yaptı.

  6. Olympe, ayrıca kararıyla gençlere örnek olmak istemediğini vurgulayarak, karanlık düşüncelere sahip olanların öncelikle destek almaya çağırdı.

    Olympe, ayrıca kararıyla gençlere örnek olmak istemediğini vurgulayarak, karanlık düşüncelere sahip olanların öncelikle destek almaya çağırdı.

  7. BELÇİKALI DOKTOR YALANLADI Diğer taraftan, Olympe'nin görüştüğü Brükselli doktor de Locht, Le Parisien ile yaptığı bir röportajda görüşmelerin ilerlediği iddialarını yalanladı. DeLocht, ?Belçika'nın yardımlı intiharın yasa dışı olduğu Fransa için 'ölüm koğuşu' olarak gösterilmesinden usandım. Olympe?nin tıbbi kayıtlarını görmedim ama e-postalarını okudum. Benimle tanışmak istiyor. Onun gibi insanlarla tanışmayı reddetmiyoruz ama onlara sürecin aylar hatta yıllar sürebileceğini açıklıyoruz.? dedi.

    BELÇİKALI DOKTOR YALANLADI Diğer taraftan, Olympe'nin görüştüğü Brükselli doktor de Locht, Le Parisien ile yaptığı bir röportajda görüşmelerin ilerlediği iddialarını yalanladı. DeLocht, ?Belçika'nın yardımlı intiharın yasa dışı olduğu Fransa için 'ölüm koğuşu' olarak gösterilmesinden usandım. Olympe?nin tıbbi kayıtlarını görmedim ama e-postalarını okudum. Benimle tanışmak istiyor. Onun gibi insanlarla tanışmayı reddetmiyoruz ama onlara sürecin aylar hatta yıllar sürebileceğini açıklıyoruz.? dedi.

  8. Bununla birlikte de Loch ,?Bu genç kadın yıl sonunda hayatına son vereceğini açıkladı. Ama.bu tarih kesinlikle benden gelmiyor. Onunla tanışmayı düşünmeden önce çok daha fazla bilgiye ihtiyacım var.? ifadelerini kullandı.

    Bununla birlikte de Loch ,?Bu genç kadın yıl sonunda hayatına son vereceğini açıkladı. Ama.bu tarih kesinlikle benden gelmiyor. Onunla tanışmayı düşünmeden önce çok daha fazla bilgiye ihtiyacım var.? ifadelerini kullandı.

  9. Öte yandan, ötenazi (yaşam koruyucu tedavilerin geri çekilmesi veya durdurulması) Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya ve İspanya'da yasal olarak uygulanıyor ancak yardımlı intihar, yani hastaya kendi yaşamına son verme imkanı vermek, Avrupa ülkelerinin çoğunda yasa dışı olarak kabul ediliyor. Fransa'da yardımlı intihar yasa dışı olmasına rağmen, bir konsey ülkenin genel olarak yaşam sonu bakımına yaklaşımını ve yardımlı intiharın yasal statüsünü tartışmaya başladı. Öneriler bu yıl Mart ayında meclise sunulacak.

    Öte yandan, ötenazi (yaşam koruyucu tedavilerin geri çekilmesi veya durdurulması) Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya ve İspanya'da yasal olarak uygulanıyor ancak yardımlı intihar, yani hastaya kendi yaşamına son verme imkanı vermek, Avrupa ülkelerinin çoğunda yasa dışı olarak kabul ediliyor. Fransa'da yardımlı intihar yasa dışı olmasına rağmen, bir konsey ülkenin genel olarak yaşam sonu bakımına yaklaşımını ve yardımlı intiharın yasal statüsünü tartışmaya başladı. Öneriler bu yıl Mart ayında meclise sunulacak.

  10. PSİKİYATRİSTLERİN ÇOĞU ONAYLAMIYOR Diğer taraftan, yardımlı intihara ilişkin psikiyatristler farklı düşüncelere sahip. 2019'da bir ankete katılan psikiyatristlerin yüzde 48,6'sı, ciddi ve kalıcı akıl hastalığı teşhisi konan kişilerin yardımlı intihara erişimini desteklemedi.Ankete katılan uzmanların üçte biri bir dereceye kadar yardımlı intiharı desteklerken, yüzde 20's konu hakkında tarafsız kaldı.

    PSİKİYATRİSTLERİN ÇOĞU ONAYLAMIYOR Diğer taraftan, yardımlı intihara ilişkin psikiyatristler farklı düşüncelere sahip. 2019'da bir ankete katılan psikiyatristlerin yüzde 48,6'sı, ciddi ve kalıcı akıl hastalığı teşhisi konan kişilerin yardımlı intihara erişimini desteklemedi.Ankete katılan uzmanların üçte biri bir dereceye kadar yardımlı intiharı desteklerken, yüzde 20's konu hakkında tarafsız kaldı.