Sarımsaklı Sütün Faydaları Nelerdir?
Soğansı bitkiler grubunda yer alan sarımsak sütle bir araya geldiği zaman sağlık açısından inanılmaz etkilere sahip oluyor. Pe
-
Dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olan sarımsak, yemeklere lezzet verdiği kadar binlerce yıldır ilaç olarak kullanılıyor. Soğansı bitkiler grubunda yer alan sarımsak sütle bir araya geldiği zaman sağlık açısından inanılmaz etkilere sahip oluyor. Peki doğal antibiyotik etkisi veren bu ikilinin vücuduna nasıl bir faydası vardır? İşte sarımsaklı süt hakkında detaylar...
-
Birçok hastalığa fayda sağlayan ve vücudu koruma altına alan sarımsak, doğal bir antibiyotik etkisine sahiptir.
-
Süt ise kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin bir içecektir.
-
Peki bu ikiliyi bir araya getirmeyi hiç düşündünüz mü? Sarımsak ve süt birlikte tüketildiğinde yararı iki katına çıktığını uzmanlar açıkladı.
-
SARIMSAKLI SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz sarımsaklı sütün faydaları ise saymakla bitmiyor.
-
- Kalp ve damar hastalıkları için kalkan görevi gören bu ikili aynı zamanda kolesterolü düşürmektedir.
-
Geceleri uykusuzluk problemi yaşıyorsanız, yatmadan önce bir bardak sarımsaklı süt içmek daha rahat uyumanızı sağlayacaktır.
-
Bağırsaktaki parazitlerin temizlenmesinde etkili bir rol oynamaktadır.
-
Astım ve öksürüğe iyi gelemesiyle bilinen sarımsak sütü, tedavi sürecine katkı sağlamaktadır. Özellikle astım hastalarının bu karışımı günde bir defa tüketmesi önerilmektedir.
-
Karaciğerin toksinlerinden arınmasına yardımcı olmakla birlikte karaciğerde oluşabilecek yağlanma ve rahatsızlıklara karşıda fayda sağlamaktadır.
-
SARIMSAK SÜTÜ NASIL HAZIRLANIR 2 bardak sütün içine 1 bardak su konulduktan sonra iri iri doğranmış 10 adet sarımsağı ekleyin ve orta ateşte kaynatın.
-
Kaynayan karışım ocaktan alındıktan sonra tüketebilirsiniz. İsteğe göre içine bal ilave ederekte içebilirsiniz.