Squid Game Gerçek Oldu!
Netflix'i kasıp kavuran Güney Kore yapımı dizi 'Squid Game'deki oyunlar "Squid Game: The Challenge" ismiyle gerçek hayata uyarlandı. Büyük ödül için çocuk oyunları oynayan yarışmacılar sıcaklık değişiminden ötürü baygınlık geçirerek ölümden döndü.
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Netflix tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan "Squid Game" dizisi alışılmışın dışında konusuyla kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüştü.
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Büyük bir servete kavuşmak için canı pahasına çocuk oyunları oynayan yüzlerce kişinin mücadelesini anlatan dizinin ikinci sezonu büyük bir merakla beklenirken dizideki oyunlar gerçek hayata uyarlandı.
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Londra'da bir otelde konaklayan 456 kişi 3,7 milyon sterlinlik ödül için oyunu baştan canlandırmayı kabul etti. Adeta servet değerindeki büyük ödül için eksi 3 derece soğukta saatlerce bekletilen ve birçok zorluktan geçen oyuncular, oyun hakkında The Sun gazetesine konuştu.
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Oyunun İngiltere'nin Bedford yakınlarındaki bir stüdyoda gizlice çekildiği ifade edilirken oyuncular, hiçbir şeyin göründüğü kadar kolay olmadığını açıkladı.
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ABD ve Avustralya gibi ülkelerden de katılımcıların olduğu oyunda bir yarışmacı "Ortam savaş alanı gibiydi. İnsanlar gözyaşları içinde ayrıldı" dedi. Oyunculardan birinin soğuk nedeniyle hipotermi geçirdiğini söyleyen yarışmacı "Birinin 'doktor' diye bağırdığını duyabiliyordunuz ve ekip koşarak ilerliyordu. Çekimler arasında 30 dakika orada durduk. Bazıları sonunda sürünüyordu. En az biri sedyeyle taşındı." şeklinde konuştu.
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"HERKES SOĞUKTAN TİTRİYORDU" Başka bir yarışmacı ise şöyle konuştu: "Oraya vardığımızda hava buz gibiydi. Herkes titriyordu. Isıtıcı olduğunu sanmıyorum. Bebek şarkı söylemeye başladığında ilerleyebileceğimizi söylediler. Şarkı söylemeyi bıraktığında, hareket edersek eleniyorduk. Bize iki termal içlik, iki çorap, bir gömlek, ve yeşil eşofman verdiler. Kıyafetlerimizin altında, hareket ederken yakalanırsak vurulmuş gibi görünmek için otomatik olarak patlayan kan yelekleri vardı."
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İlk turda yüzlerce kişi elenirken geride kalan yarışmacıların tıpkı dizideki gibi ranzalarda kaldığı açıklandı.
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Yarışmanın çekimlerinin önümüzdeki aya kadar devam edeceği iddia ediliyor.