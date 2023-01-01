Squid Game Gerçek Oldu!

"HERKES SOĞUKTAN TİTRİYORDU" Başka bir yarışmacı ise şöyle konuştu: "Oraya vardığımızda hava buz gibiydi. Herkes titriyordu. Isıtıcı olduğunu sanmıyorum. Bebek şarkı söylemeye başladığında ilerleyebileceğimizi söylediler. Şarkı söylemeyi bıraktığında, hareket edersek eleniyorduk. Bize iki termal içlik, iki çorap, bir gömlek, ve yeşil eşofman verdiler. Kıyafetlerimizin altında, hareket ederken yakalanırsak vurulmuş gibi görünmek için otomatik olarak patlayan kan yelekleri vardı."